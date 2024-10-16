女兒遭下藥迷姦！惡母護情郎...瞎扯：他軟軟的不可能性侵

▲女子遭母親的男友下藥性侵，醒來後趕緊打給朋友，報警驗傷。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市徐姓男子，覬覦女友阿嬌（化名）的女兒小梅（化名），假借要替小梅針灸調理體質，騙她吃下安眠藥性侵得逞。小梅提告後，阿嬌竟還袒護男友，辯稱男友不舉、不可能性侵。一審法官未採信徐的說法，將他判刑8年，全案上訴二審後，高等法院審理後仍將徐男判刑8年，全案還可上訴。

判決指出，徐男與阿嬌交往後，阿嬌告訴女兒指徐有中醫師資格，徐男也兩次為小梅針灸。2022年3月間，徐再度以針灸調理身體為由，將小梅約到住處，還說針灸最好的時間是凌晨12點到半夜3點，並在凌晨3點為小梅針灸後，再將小梅叫醒，餵她吃下含「艾司唑侖（Estazolam）」成分的安眠藥「悠樂丁」，小梅不疑有他，吃下藥物沉沉睡去。清晨7點多阿嬌出門上班後，徐男就進入小梅房間內，性侵小梅得逞。

過程中小梅雖然醒來，但因為藥物影響，無力反抗，一直睡到傍晚3、4點才醒來，她隨即打電話給朋友，在朋友的陪伴下，報警驗傷，並對徐男提出告訴。

案件偵辦期間，檢察官傳喚調查多項證據，包含阿嬌也被傳喚出庭應訊，但阿嬌袒護男友，辯稱「男友不舉不可能性侵」、「被告生殖器軟軟的不能插入」，還說當天有看到男友的杯子在女兒的房間內，懷疑女兒抹杯子上的DNA後，塗在自己的內褲、下體內。另外徐男的律師也說，被告因罹患糖尿病、心臟病影響生殖器勃起功能，曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，所以應該無法勃起、性侵。

但一審法院認為，即便有糖尿病等疾病，也不見得影響性功能，另外根據其他客觀證據，認定徐性侵犯行明確，判決有期徒刑8年；於徐被控違反《醫師法》非法執行醫療業務部分則判決無罪。

全案上訴二審後，高等法院16日宣判，仍認定徐男確實性侵，考量一審認定事實、適用法律並無違誤，二審仍維持8年的刑度。至於違反《醫師法》「非法執行醫療業務」部分，因徐男僅有對小梅針灸，並非該法規定的「對不特定人執行醫療業務」，這部分同樣認定無罪。