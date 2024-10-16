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賀錦麗矢言推動大麻合法化　拉攏非裔男性選民

▲▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲ 美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨總統候選人賀錦麗15日在底特律接受知名非裔電台主持人訪問時，為自己擔任檢察官時的紀錄辯護，承諾將把大麻合法化並推動警政改革，盼增強非裔男性對她的支持。

路透社報導，廣播節目主持人查理曼大神（Charlamagne tha God）是非裔喜劇演員兼作家，他主持「早餐俱樂部」（The Breakfast Club）廣播節目，以直白訪問名人聞名。雖然他是賀錦麗（Kamala Harris）支持者，但他過去一直批評賀錦麗與總統拜登，稱民主黨人是「懦夫」，未能有效地提起針對共和黨總統候選人川普的訴訟。

查理曼率先提出的問題之一是請賀錦麗解釋一個廣為流傳的謠言，也就是她在擔任舊金山地區檢察官10多年期間，不成比例地將非裔男子關入監獄的說法。

賀錦麗說，她在大麻案件上是「最進步的檢察官之一」，將努力推動大麻合法化，因為她知道非裔男性受害尤深。

一些民調顯示，在2020年大選中，支持賀錦麗的非裔男性少於支持拜登的非裔男性選民。她的競選團隊與包括民主黨籍前總統歐巴馬等盟友正在努力催票，在密西根州與其他兵家必爭之地贏回非裔男性的支持，這些決戰州將以微幅差距決定選舉結果。

賀錦麗說，她面臨的最大挑戰之一，是川普團隊針對非裔選民散布的不實訊息。賀錦麗說：「他們試圖把選民給嚇跑，因為他們知道不這麼做，他們就選不下去。」

被問到她將如何遏制警察暴力與謀殺非裔行為時，賀錦麗說她將努力通過2021年在國會擱置的「佛洛伊德警務公義法案」（George Floyd Justice in Policing Act）。

查理曼反駁說，賀錦麗在嚴重分歧的美國國會裡可能得不到通過法案所需的票數，並問她為什麼應推動這項法案。

賀錦麗說，要讓投票權與其他法案在國會通過，需要花費一番功夫，她將替支持這項法案的國會議員助選。

針對共和黨對手川普涉及2021年1月6日美國國會山莊襲擊案，賀錦麗拒絕回答她是否認為司法部長賈蘭德（Merrick Garland）應將川普關入監獄的問題。她說：「我認為此案應由法院定奪。我要處理11月的事。」

叩應到節目的聽眾說，他們擔心美國選舉將不自由、不公正，或者川普將試圖掀起另一場1月6日式的事件。對此，賀錦麗避免稱這些疑慮毫無根據，而是指控川普未能維護憲法。她說：「這個人意志薄弱，他不適合當總統。」

賀錦麗還列出她針對非裔男性的經濟提議，以及針對小型企業老闆與降低藥價的其他政策。

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