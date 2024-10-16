美選名人表態！泰勒絲支持賀錦麗　馬斯克替川普站台重金力挺

▲美國2024總統大選，由民主黨總統候選人賀錦麗對上共和黨總統候選人川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國11月5日總統大選越來越近，不少名人先後表態支持的候選人，流行音樂天后泰勒絲、流行歌手怪奇比莉先後公開力挺民主黨總統候選人賀錦麗，共和黨總統候選人川普則是獲得億萬富翁馬斯克青睞，馬斯克砸下重金替川普助攻，現身川普的造勢大會現場。

賀錦麗獲泰勒絲支持 神秘金主身分曝光

賀錦麗9月電視辯論上與川普激烈交鋒，依據多間媒體在辯論結束後發布的民調，賀錦麗大勝川普。不只如此，流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在Instagram發文表態力挺賀錦麗，並附上Vote.org網址呼籲選民登記提早投票。除了泰勒絲，歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與音樂製作人哥哥Finneas也公開政治立場，強調會把選票投給賀錦麗。

▲泰勒絲在辯論會結束後，公開發文力挺賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

另外，共和黨籍前副總統錢尼（Dick Cheney）也曾在9月公開力挺賀錦麗，指出「我國248年歷史上，沒有任何一人對我們共和政體構成的威脅比川普還大」，「身為公民，每個人都有責任將國家置於黨派之上，捍衛我們的憲法，這就是為什麼我會把票投給賀錦麗副總統」。

▲ 錢尼公開支持賀錦麗。（圖／路透）

除了微軟共同創辦人比爾蓋茲前妻梅琳達．蓋茲（Melinda Gates）、Netflix老闆哈斯汀（Reed Hastings）以外，還有超過90名美國企業高層發表公開信支持她，包括百事可樂、福特汽車、Yahoo!前執行長和其他體育界、投資界龍頭企業負責人等，認定她能繼續提振經濟、維護美國民主。

令人關注的是，賀錦麗身後其實還有一名神秘女金主在出錢出力，紐約時報指出，此人就是蘋果創辦人賈伯斯遺孀、艾默生集團董事羅琳（Laurene Powell Jobs）。羅琳與賀錦麗相識多年，為她提供資金與建議，除了默默捐出數百萬美元給支持賀錦麗入主白宮的組織，也在促成拜登退選這條路上扮演關鍵角色。部份的人猜測，一旦賀錦麗當選總統，羅琳可能以非正式的方式影響賀錦麗政府，或可能從政擔任正式職務。

▲賀錦麗（左）與蘋果創辦人賈伯斯遺孀羅琳（右）。（圖／達志影像／美聯社）

川普經濟政策獲億萬富豪支持 馬斯克砸重金助攻

川普曾說一旦當選，就會把美製產品企業稅率從21%降至15%，還說將擁抱加密貨幣，受到部分科技新創人士愛戴。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、創投公司Andreessen Horowitz聯合創始人安德里森（Marc Andreessen）、霍羅維茲（Ben Horowitz）等億萬富豪都因川普的經濟、稅收政策和對大企業的立場，對他表示支持。

▲▼馬斯克是公開表態力挺川普的名人之一，出現在川普的造勢場合。（圖／VCG、達志影像／美聯社）

馬斯克近期出現在川普造勢場合上，川普也曾說過考慮延攬馬斯克入閣。消息指，馬斯克早在公開表態支持川普之前，就曾大手筆捐出超過5000萬美元（超過16億新台幣）給政治行動委員會（PAC）「理智的公民」（Citizens for Sanity）做宣傳活動，而馬斯克力挺的政治行動委員會已投入逾6700萬美元（超過新台幣21億元），用於宣傳、拉票，吸引年輕男性族群的支持。

另外，保守派億萬富翁梅隆（Timothy Mellon）也力挺川普，捐出5000萬美元，他是共和黨的大金主，但極少在媒體前露面，依據Forbes估計，梅隆家族淨資產超過140億美元。避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）、房地產巨頭帕默爾（Geoffrey Palmer）、世界摔角娛樂公司共同創辦人琳達麥克馬洪（Linda McMahon）等人也都是川普支持者。

▼ 避險基金經理人艾克曼今年7月正式宣布挺川。（圖／達志影像／美聯社）