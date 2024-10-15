川普人氣「比當總統時還高」！賀錦麗民調被超車　優勢盡失

▲川普與賀錦麗在最新民調中支持度持平。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）13日公布美國總統大選的最新民調，結果顯示，美國副總統賀錦麗與前總統川普各自拿下48%支持度，也凸顯了選舉將至，選戰已進入白熱化階段。不過有政治評論家直言，賀錦麗的優勢已盡，從民調就可看出「被川普超車」，而川普的人氣更是比當總統時還高。

《美國國家廣播公司新聞網》10月4日至8日間對登記選民進行民調統計。根據9月的同份民調，賀錦麗取得49%的支持率，而川普則是些微落後，拿到44%的支持率，另有7%為中間選民。如今距離選舉只剩3周，《美國國家廣播公司新聞網》10月的民調結果中，賀錦麗卻被川普追平，兩人皆拿下48%支持率，中間選民則佔4%。

對此，民主黨民調專家霍維特（Jeff Horwitt）指出，隨著夏季進入秋季，賀錦麗的優勢跡象都已經停止。共和黨民調專家麥金特夫（Bill McInturff）則說，賀錦麗的選情已經被逆轉，因此也成功讓川普拉近競選的差距。

《福斯新聞網》則報導，NBC News「今日」的節目主持人格斯瑞（Savannah Guthrie）指出，賀錦麗自參選以來一直被視為是有利的一方，但現在距離投票日只剩不到1個月，選情卻陷入膠著，而她過去曾經最多領先川普5個百分點的優勢已然消失。

政治評論員克納奇（Steve Kornacki）也表示，與賀川第一次辯論後的首次民調結果相比，賀錦麗的支持度顯然「徹底被逆轉」。克納奇直言，川普現在的人氣甚至比以前當總統時還高。