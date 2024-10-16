川普賀錦麗選情激烈！　喬治亞州「早期投票」人數破紀錄

▲關鍵州喬治亞州今年提前投票人數破紀錄。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國喬治亞州作為競爭激烈的搖擺州之一，於15日開始為11月5日的總統大選進行提前投票，投票率創下該州歷史新高。根據州選舉官員的數據，截至美東時間當日下午4時（台灣時間16日上午4時），已突破25.2萬名選民在提前投票點投下選票，幾乎是2020年選舉首日投票人數的2倍。

共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗的選戰激烈，雙方始終處於拉鋸，包括喬治亞州在內的搖擺州選情，將是確定誰勝出的關鍵。

「提前投票」包括現場投票和郵寄投票，是美國總統大選的一大特色，並且愈來愈受到美國選民的歡迎。佛羅里達大學選舉實驗室數據顯示，2020年大選中約有7分之1的選民提前投票。然而，許多共和黨人對當年郵寄投票的急劇擴大表示反對，認為郵寄投票的安全性比現場投票低，川普也曾引用不實的郵寄投票欺詐指控，試圖推翻輸給民主黨候選人拜登的選舉結果，但最終未能成功。

儘管部分共和黨人仍然堅持選民應該僅在選舉日當天進行現場投票，但黨內官員正鼓勵支持者提前投票。今年，全美已有550萬人提前投票，然而2020年當時，已有2700萬選民提前投票，反映了當時選民為避免COVID-19疫情期間擁擠的投票站而傾向提前投票。

喬治亞州與其他一些州一樣，自2020年以來收緊了郵寄投票的法律，要求選民在申請缺席投票時提供身份證明，並限制投遞選票的地點數量。作為7個預計在大選中起決定性作用的競爭州之一，喬治亞州在這次選舉中的表現將至關重要。