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決戰賓州！川普稱派兵「對付國內敵人」　賀錦麗狂砲：他精神錯亂

▲▼川普賓州造勢。（圖／路透）

▲川普的「國內敵人」說法，引發輿論譁然。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數中，2名候選人14日不約而同，來到搖擺州賓州造勢。川普13日談到選舉動亂時，暗示應該動用軍隊處理「國內敵人」，而賀錦麗對此痛批，前總統越來越「精神錯亂」。

川普13日接受《福斯新聞》採訪時，被問及是否預期「大選當天」出現混亂局面。他說，「我認為，更大的問題是來自內部的敵人。我們有一些人非常壞，非常病態，激進左派瘋子……如果必要的話，應該能夠被國民警衛隊，或者如果真的非常必要的話，被軍隊很輕鬆地處理，因為他們不能讓這種情況發生。」

這番話一出，立刻引發軒然大波。外界認為，川普暗示應該部署軍隊對付平民，讓人們更加擔心，如果他重新入主白宮，可能出現專制鎮壓。

▲▼賀錦麗賓州造勢。（圖／路透）

▲賀錦麗痛批川普精神錯亂。（圖／路透）

賀錦麗14日在賓州西北部造勢時，形容川普的行為日益「不穩定與精神錯亂」，還稱對方是美國民主的嚴重威脅，「追求不受制約的權力」，「他認為，任何不支持他，或者不屈服於他的意願的人，都是我們國家的敵人。這是我強烈認為『川普第二任期』將成為美國巨大風險的原因之一。」

川普14日在費城近郊舉辦市民大會（town hall）時表示，法規導致住房成本昂貴，他再度承諾增加美國石油鑽探，藉此降低能源成本，還聲稱政府犯罪統計與失業數據都是假的、被操縱，藉此對執政黨有利。但川普的談話二度被觀眾醫療狀況打斷，最後還把現場變成演唱會，演講完畢之後，要求播放音樂，然後站在台上，隨著旋律搖擺。

賓州有19張選舉人票，是所有搖擺州裡面最多的，這裡2016年由川普拿下，2020年被拜登贏走，而民主共和兩黨都認為，今年的競爭恐怕更加激烈。在這個選舉季，賀錦麗已經第10度造訪賓州，川普上周才現身斯克蘭頓（Scranton）和雷丁（Reading）造勢，14日又來到費城近郊造勢。

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