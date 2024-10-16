11／17壯麗超級滿月！屏東縣府邀你萌拍　還有超炫月亮模型

▲屏東縣政府17日晚上六點在屏東市幸福公園舉辦「超級滿月」主題活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受到歡迎的街頭天文再度登場，屏東縣政府於17日晚上六點在屏東市幸福公園推出相當「超級滿月」主題，提供多組望遠鏡歡迎大家來一睹「超級滿月」的美麗，現場並擺設超級大且炫麗的月球模型，邀請民眾一起來熱鬧「萌拍」。

屏東縣天文協會指出，今年的最大滿月是10月17日，此時地心距離月心約為357,367公里，視直徑為33.43'；而最小滿月則是今年的2月24日，當時的地心距離月心約為405,917公里，視直徑為29.43'，如最大滿月與最小滿月兩者相較，直徑足足大了將近14%，同時，也因為距離地球更近，超級滿月與一般滿月相較，亮度約增加14%，目視會有「今晚月亮又圓、又大、又亮」的美麗感受。

當晚月球東昇後，「超級滿月」在地面景物的襯托之下，會顯得格外壯觀且美麗，恍如月球近在咫尺之感，此時月光飽滿明亮，甚至可能讓鵲鳥等小動物誤以為太陽又出來了。

當晚除了透過望遠鏡欣賞「超級滿月」外，還有機會可欣賞到北天最大、最亮的球狀星團「武仙座M13」，以及天鵝座中的第五亮星「輦道增七」，包括輦道增七A（琥珀色），和輦道增七B（藍-綠色），這些都只有透過望遠鏡才有機會欣賞到的外太空之美，請大家千萬要把握機會。

而車輛除可停放幸福公園停車場外，活動周邊也鄰近「仁愛路立體停車場」、「屏東公園中華路平面停車場」都可供汽機車停放，邀請闔家前來「萌拍」，只要完成指定任務，就有機會獲得一份精美禮物，送完為止。

相關活動訊息可至屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。