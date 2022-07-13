今年最大滿月今晚登場「最佳賞味時間曝光」

▲今晚是今年最大滿月的最佳欣賞時刻。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！台北市立天文科學教育館指出，今年最大滿月將發生在明（14日）凌晨，也是今年最後一次超級滿月，比上個月的滿月更大更亮，當月亮18時37分升起時，雖還不到100%「滿版」，但肉眼看來已和正圓無異，再加上地面景物襯托，將比明天凌晨2時38分高懸夜空「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮，今晚今晚19時30分起，將在YouTube「臺北天文館」頻道進行「最大滿月」直播解說。

台北天文館表示，今年最大滿月將發生在明天凌晨2時38分，這也是今年最後一次超級滿月，比上個月的滿月更大更亮，和今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。

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▲今晚是今年最大滿月的最佳欣賞時刻。（圖／台北天文館提供）

不過，台北天文館建議，最佳觀賞時間是在今天傍晚，因為17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離35萬7372公里，是今年月球離地球最近時刻，當月球18時37分升起時，雖然還不到100%「滿版」，但肉眼看來已和正圓無異，再加上地面景物襯托，將比明天凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮。

天文館指出，即使在明天凌晨2時38分的「滿月」時刻，月球也不會達到100%的「滿版」，僅99.8%，因為滿月是定義在月亮與太陽黃經相差180度的時刻，無關黃緯，但只有當月球、地球與太陽真正排成一直線時，地球上才能看到「滿版」月亮，但此時的月亮也會因位在地球影子裡而處於「月食」狀態。



最後天文館提醒，今晚19時30分起，將在YouTube「臺北天文館」頻道進行「最大滿月」直播解說，有興趣民眾別錯過。

