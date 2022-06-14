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千萬要抬頭！「超級滿月」今晚登場　「五星同現」接力上演

▲▼「五星同現」最佳觀賞時機為下週日一。（圖／台北天文館提供）

▲「五星同現」最佳觀賞時機為下週日、一黎明前。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！台北市立天文科學教育館表示，今年首次「超級滿月」將在今（14日）晚上登場，18時44分升起滿月，在地面景物襯托下，月亮將益形巨大、明亮而美麗，緊接著則是「五星同現」，包括水星、金星、火星、木星和土星，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，下週日、一（19、20日）的黎明前是這次「五星同現」的最佳觀賞時機。

台北天文館表示，「超級月亮」並非天文學術名詞，在天文學上也沒有嚴格定義，近年來已成為全球廣泛用語，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點時間相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。

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▲▼今年首次超級月亮在下週二晚上登場。（圖／台北天文館提供）

▲今年首次超級月亮在今晚登場。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，今年「超級滿月」共有兩次，今晚是第一次，由於不到12小時後，月球即通過近地點，當下和地球的距離近至35萬7656公里，較平常近了7%左右，18時44分升起滿月，在地面景物襯托下將益形巨大、明亮而美麗。

此外，從6月中旬到月底，肉眼可見到「水星、金星、火星、木星和土星」等五顆行星，依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，是能夠一次飽覽五星的難得機會，而19、20日黎明前則是這次「五星同現」的最佳觀賞時機，平均約十年上下才出現一次。

▲▼「五星同現」最佳觀賞時機為下週日一。（圖／台北天文館提供）

▲「五星同現」最佳觀賞時機為下週日、一，圖為2040年五星聚會的示意圖。（圖／台北天文館提供）

台北天文館分析，在這段「五星同現」期間，月球每天會以不同的月相「插隊」遊移在各行星間，非常有趣，其中又以6月23日「火星合月」兩星體相距僅約1.5度最為接近，而水星則在6月16日達「西大距」，雖然此時其與太陽離角最大，但因為黃道傾角之故，其實19、20日才最容易看見，也是觀賞「五星同現」的最佳時間點。

雖然「五星同現」的景象壯觀，但台北天文館表示，行星對地球產生的潮汐力總和尚不及太陽或月球的百萬分之二，因此不至於對地球產生影響。上次出現觀賞條件類似的「五星同現」是在2016年8月，下次在2036年4月，如果想觀賞「五星會聚」在10度範圍以內的奇景，則要等到2040年9月。

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