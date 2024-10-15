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女工程師內湖運動中心攀岩摔15M亡　二審判父親獲償142萬元

▲▼內湖運動中心一女攀岩墜落亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蘇姓女子到內湖運動中心攀岩，卻不幸墜落身亡。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

蘇姓女工程師2020年間到內湖運動中心攀岩館進行攀登訓練，但卻從15公尺岩壁墜落，顱內、胸腔內出血，送醫不治。蘇女的父親認為經營團隊救國團等單位具有疏失，因此起訴請求450萬元，一審判賠105萬，案經上訴，高等法院二審再加碼，判賠142萬餘元。可上訴。

判決指出，有合格證照的36歲蘇女，2020年8月29日上午9時獨自到內湖運動中心攀岩，前2次均綁上安全扣環，第3次未扣上自動確保器，結果不幸從15米高處墜地，緊急送醫急救，最後仍回天乏術。家屬不滿，提出民刑事訴訟。

刑事告訴部分，家屬控告運動中心余姓場館經理、經營攀岩館楊姓負責人未盡安全督導、管理之責，涉嫌過失致死罪，提出告訴；但檢方最後做出不起訴處分。

另外民事部分，蘇女的父親認為經營運動中心的中國青年救國團、外包廠商光合作用運動公司，所提供的服務不符合當時科技或專業水準可合理期待安全性；又未派員或設警示設施，適時提醒蘇女於起攀前將自動確保器扣環扣於身上，故依照《消費者保護法》請求光合作用公司、救國團連帶賠償精神慰撫金300萬元及懲罰性賠償金150萬元。一審士林地院審理後，認定業者警告標示不足，判賠105萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為經營團隊確實欠缺確保員在攀登者起攀前應為之安全確保措施，攀登者確實因欠缺檢查而發生危險；另外也認為業者缺乏警示標示，因此判決經營團隊確實需要賠償。經過重新計算後，高院加碼改判中國青年救國團與光合作用運動公司必須連帶賠償142萬5千元。

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