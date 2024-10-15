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趁小女友熟睡侵犯！情趣玩具%%拍性愛片　他賠2百萬+結婚換輕判

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新北楊姓男子對小女友乘機性交、拍性愛片挨告，上訴期間和她結婚求輕判。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

新北一名楊姓男子和未成年少女小琪(化名)交往，竟在車上趁她沉睡時性侵並拍下影片，後續又趁小琪在他住處熟睡時侵犯，另在住家和她激戰2次，並把性愛過程通通拍下，事後被小琪告上法院。楊男車上性侵的犯行經台北地院審理，法官審酌他拿出2百萬和解，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑4年。其他由新北地院另案審理，依妨害性自主處楊4年徒刑，楊上訴又和小琪結婚，台灣高等法院比較新舊法後，改處他3年7月徒刑。可上訴。

判決指出，楊男於2015年11月在交友軟體上認識13歲少女小琪，雙方於2016年開始交往，同年10月間，楊男開車到小琪家附近，兩人在車內幽會，小琪吃了楊男買的滷味後突然湧出睡意，在駕駛座沉睡時，遭楊男性侵得逞，小琪清醒後回家，收到楊男傳來剛剛性侵她的影片，辯傳訊質問他「偷騎我」、「壞人」，楊男竟回「哈哈哈」、「想說每次要騎妳，妳都會醒的」、「就將就騎一下，結果兩分鐘就○了」。

全案經台北地院審理，法官審酌楊男犯後坦承犯行，和小琪達成和解並賠償200萬完畢，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑4年。

楊男另在2017年1月23日某時許，在住處趁小琪沉睡不醒時侵犯她得逞，又在同年7月21日時，拿情趣玩具和小琪性交，並在9月間兩人再度激戰一次，楊男將3次性愛過程用手機拍下，其中2次未經小琪同意，也被小琪告上法院。

新北地院審理，法官認為，楊男未能克制個人慾望，對小琪乘機性交或與之合意性交2次，又以手機拍攝性愛影像，審酌楊男在另案與小琪達成和解並賠償完畢等情，減刑依犯2個以違反本人意願之方式使少年被拍攝性影像罪、拍攝少年之性影像罪，合併處楊男4年徒刑。

楊男再上訴到台灣高等法院，法官經新舊法比較，改判楊犯2個以違反本人意願之方式使少年被拍攝性影像罪、對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，審酌楊男從二次警詢後便坦承犯行、賠償，並在上訴審理期間和小琪結婚，取得她原諒，且楊犯案時年僅23、24歲等情，合併處他3年4月徒刑。可上訴。

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