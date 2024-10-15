台北女學生下課被「陌生男吸吮腳趾」　監視器拍到了

▲腳趾示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名李姓男子誘騙下課的女學生小美（化名）脫下鞋襪，在違反意願的情況下強行吸、舔、咬小美的腳趾，嚇得對方逃離後跟媽媽去報警求助。台北地院認為，李男坦承犯行也願意和解，因此從輕量刑並依妨害性自主罪判1年8月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李男2021年9月22日晚間8時30分許，於台北市某巷子看到正要從安親班下課回家的女學生小美。李男基於強制猥褻的犯意上前搭訕，並誘騙小美脫下襪子及鞋子。

隨後，李男不顧小美抵抗，張口強行吸、舔、咬對方的腳趾，嚇得小美逃回家中跟媽媽哭訴，並在母親的陪同下到台北市政府警察局婦幼警察隊報案，後由台北地方檢察署檢察官偵查起訴。

法官表示，李男警詢、偵訊時及開庭審理時，都對犯行坦承不諱，且有路線圖、現場照片、監視錄影畫面等翻拍照片為證，情況都與小美、小美母親的指控相符，可認定李男的犯行。

李男辯護人辯稱，李男患有「持續性憂鬱症」、「解離性失憶症」，希望可以減刑。對此，法官表示，李男犯案時並無記憶斷裂的情況，且精神鑑定報告中未提及，也沒有理由認為該行為可能與「解離性失憶症」有關。

法官表示，李男明知小美未滿14歲，對其性及身體自主決定權未予尊重，但念其坦承犯行，犯後態度良好，加上有意和解但方不接受而無法達成，因此從輕量刑並依妨害性自主罪判1年8月有期徒刑，全案可上訴。

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