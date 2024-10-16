誆「出陣頭打工」囚少女27天！她慘遭性侵12次　變態情侶下場曝

▲變態情侶檔誘騙拘禁性侵國三少女。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣一對林姓男子夥同勞姓女友，以陣頭打工為由，誘騙林男就讀國三的前女友現身，再挾持拘禁少女長達27天，期間林男硬上少女12次，若不從就徒手毆打，勞女則幫忙看守，防止少女逃走。全案經嘉義地院審理，勞女被判1年6月徒刑，林男則依加重強制性交等罪，可易科罰金部份，合併處6月徒刑，不可易科罰金部分，合併處7年徒刑。可上訴。

判決指出，林姓男子因和國三前女友小美(化名)有嫌隙，竟和勞姓現任女友聯手，以社群軟體IG向小美邀約「出陣頭打工」，小美信以為真，到約定的地點集合。林男另邀約黃等3名友人到場助勢，並在今年4月19日晚間，開車載著勞女、小美等人前往高雄鳳山區，最後其他友人先行離去，林男又載著小美、女友、黃姓友人返回嘉義，並將小美囚禁在居所，和勞女輪流看守，期間林、勞兩人害怕犯行曝光，一度將小美轉移到大林大埔美工業區一處平房囚禁。

直到林男被其他友人控訴偷竊手機，警方在5月15日下午循手機定位，找到林男的新租處，聽到屋內一度傳出男女交談聲，但敲門後卻只見到林男，察覺有異而進房查看，發現裡面有少女遭控制行動，全案才曝光。

經調查發現，小美被囚禁期間遭到林男徒手毆打，導致背部、右大腿有瘀傷或擦挫傷，在小美被囚禁的27天中，遭到林男逞慾12次，右頸也留下吻痕傷害。勞女也從旁協助，防止少女逃走。另其他友人則無證據顯示曾參與林、勞的犯行。

嘉義地院審理，依林、勞犯成年人共同故意對少年犯剝奪被害人行動自由7日以上，各處1年8月、1年6月徒刑。林又犯犯3個成年人故意對少年犯傷害罪、2個成年人故意對少年犯強制性交罪，林在可易科罰金的部分，合併處6月徒刑，不可易科罰金的部分，合併處7年徒刑。可上訴。

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