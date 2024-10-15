巨乳女友離職「爽玩日韓美澳」錢全他出　男不忍了：家事也我包

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前崩潰表示，和前女友交往1年多，期間不僅砸錢帶女方遊玩日韓美澳，甚至全方位服侍不上班的她；原PO坦言，會不斷吞忍也是有私心的，但對方變本加厲又不斷發脾氣，最終他忍無可忍斬斷這段情。

網友在Dcard娓娓道來，起初跟女生是在朋友聚會上認識的，彼此留下聯絡方式，經過一段時間的聊天互動，很自然地交往了，「還沒同居前，出去約會都很正常，不會互相佔便宜，接送都是我開車，她出油錢或飯錢；大約半年後她跟我說，她辭職了，因為不適合那份工作，然後沒了收入又要繳房租，我心軟問她要不要同居，工作慢慢找喜歡的就好，於是惡夢開始了。」

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原PO接著表示，他被迫每天5點起床，幫女生準備早餐，午餐則是前一晚要替她做好；家事部分也通通由他包辦，例如洗碗、煮飯、掃廁所、吸地、拖地、倒垃圾、洗衣服、買菜，「請她幫忙一下，她就會跟我翻臉，或隨便弄一下就繼續去看劇、跟別人聊天，然後又開始生氣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不僅如此，在交往的過程中，他已砸錢帶女生去了日本、韓國、美國及澳洲；結果上個月，女生突然發飆，埋怨他都不帶她出去玩。

他坦言，之所以不斷吞忍，是因為女方的胸部真的很大，但最終還是受不了，跟對方提分手，「事情還沒結束，這一個月她一直傳訊息，說她東西不見，有沒有在我這，要回來找什麼的，請問要直接買給她還是請她回來找？」

對此，網友們紛紛回應，「我只想知道，她的奶有多大讓你這樣犧牲」、「誰叫你要圖她的奶大，甘願做甘願受」、「原來只要胸部大都能當任性公主啊！男生要的果然很簡單」、「劃重點： 可是，她奶真的好大」、「看來真的不是普通大」、「現在有些男生真可憐，還會被反PUA」、「人正奶大真好」。