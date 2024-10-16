中華醫大學響應USR　啟用嘉南地區校園首部油電環保捐血車插電樁

▲中華醫事科技大學10月16日於校園內啟用首部捐血車插電樁，成為嘉南地區首個於校園設置捐血車插電樁的大專院校。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學10月16日於校園內啟用首部捐血車插電樁，成為嘉南地區首個於校園設置捐血車插電樁的大專院校，這一創新舉進一步推動了校園公益捐血活動的環保進程，邁向節能減碳的新階段。

流動式捐血車是捐血中心血液採集的重要來源，台灣每年近47％的血液由這些車輛收集而來，為響應ESG淨零排放的目標，高雄捐血中心打造了油電混合環保捐血車，並在捐血現場設置插電樁，以大幅降低現場的廢氣、二氧化碳、熱及噪音污染。

捐血活動在孫逸民校長的鼓勵下，一直是中華醫事科技大學師生熱心參與的公益項目，師生們踴躍挽袖捐血，為病患提供醫療用血，挽救生命。然而，舊式柴油捐血車因為需要保持引擎運作來支援捐血車上血液保存設備，運轉時造成校園的空氣汙染問題。為了減少柴油車的廢氣排放，中華醫事科技大學與高雄捐血中心合作，設立了專用的綠能環保捐血車插電樁，讓捐血車能夠在插電的情況下正常運作，從而大幅降低廢氣排放，實現更友善的校園環境。

中華醫事科技大學強調「大學社會責任實踐（USR）」，不僅關注醫療用血供應，更積極推動環境永續與節能減碳，希望能帶動學生共同為社會與環境貢獻力量，成為實踐公益與環保的先鋒。未來，學校將持續推動以綠色能源為基礎的公益捐血活動，鼓勵全體師生以實際行動參與。