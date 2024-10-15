營造無油煙用餐環境　台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制

▲台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

飲食是人生活的基本需求，餐飲業因而大多位於商業區及住商混合區等人潮密集地區，與大眾的生活息息相關，然而餐食在料理過程會產生油煙，如未經收集處理設備或設備功能不佳，油煙散布到周界環境、烹煮區與用餐區，將影響空氣品質及人體健康，亦常引發民眾陳情。

根據台東縣環保局資料，今年至9月底已受理該類陳情103件，多數經由勸導增設、維修保養油煙收集處理設備，改善油煙處理效果，呼籲餐飲業者在烹煮作業區應裝設妥善的油煙收集處理設備，並定期檢視保養，確保正常操作，共同維護台東優質的空氣品質。

台東縣政府表示，台東許多道地的美食，不僅在地鄉親喜歡，也總吸引許多觀光客前來朝聖，而餐飲業在餐食料理的炸、煎、炒、烤等過程使用油脂經高溫烹調，會產生油煙細微粒及多環芳香烴碳氫化合物等，一旦散布到空氣中，會破壞空氣品質，且吸入人體會危害健康，因此一再呼籲業者安裝好油煙收集處理設施，並應確保處理效能，共同營造台東空氣清新及健康宜居的城鄉環境。

台東縣環保局指出，將持續督促餐飲業者裝設或改善油煙防制設備及落實運作，並提醒業者，如發現油煙防制設備未裝置妥善或功能不佳致散布油煙、異味者，經限期未改善，依空氣污染防制法可罰款1200元至500萬元，或經採樣檢測異味超過排放標準者，可罰款2萬元至2000萬元，但立意還是期望業者主動做好油煙防制設備，如裝設集氣罩(附加濾網或擋板)、排風管、靜電處理機、水洗設備(如漂白水配方、臭氧式水洗)等，業者可上網查閱「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」所訂設備規範參照安裝，亦可上環保局網站(https://ttepb.taitung.gov.tw/)點選「空氣噪音防制-空噪Q&A」查閱參照。

環保局呼籲，餐飲業裝妥油煙防制設備，可維護周遭空氣品質，又可提供顧客無油煙的用餐環境，保護自己、員工及他人的健康。另外，民眾如發現餐飲油煙、異味污染情事，請撥打免費專線0800-066-666、電話（089）221999報案，或透過手機APP下載「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）報案，環保局全年無休、24小時受理。