女患者看診遭醫生「變態身體檢查」　儲藏櫃後雙手揉胸崩潰

▲女患者控告遭醫生性侵犯。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子前往倫敦一間醫院看診時，遭變態醫生以身體檢查為由，在診間醫療用品儲藏櫃後掀起她的內衣，胸部完全裸露在外時，被醫生用雙手不斷觸摸，事後還要求她不要對外透露事件，讓她罹患創傷後壓力症(PTSD)。

當地媒體報導，事件2021年發生在Harefield Hospital醫院，女患者擔心潛在肺部疾病，所以接受男醫生森迪爾(Senthil Panneerselvam)檢查，醫生檢查時讓她躺在儲藏櫃後面的地上，掀起胸罩並用雙手觸摸胸部。

受害者表示，檢查時她感覺到醫生離她很近，呼吸也變得急促，對於醫生觸診的方式覺得非常不舒服，愣住後決定起身穿上襯衫，當她在穿衣服時醫生向她道歉，要求是否可以站著檢查，於是又解開她的內衣摸胸。

法庭資料發現，被告用手機向受害者秀出其他女患者胸部的照片，以說服她檢查時醫生本來就會把手放在胸部上，還要她不要對外說她是在沒有醫護助理人員陪同的情況下進行檢查。

恐怖經驗讓受害者罹患創傷後壓力症，使得她無法工作，後來決定向警方通報性侵犯案件。法院在聽證會後裁定醫生森迪爾的舉動具有性動機，檢查行為純粹是為了滿足他的性慾望，決定將他的名字從醫療登記冊中除名。醫院也對外表示，他們一得知事件就通報有關當局、配合調查。

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