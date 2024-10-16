床上滑手機超NG！　研究曝：恐接觸「蟑螂身上細菌」

▲許多人習慣睡前躺在床上滑手機。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

許多人習慣睡前躺在床上滑手機，但研究人員如今警告，智慧型手機上可能帶有大量細菌，包括蟑螂與其糞便經常發現的綠膿桿菌（pseudomonas aeruginosa），對於免疫力低下族群而言，恐怕引起感染、紅疹、痘痘、甚至是敗血症等。

《每日郵報》指出，一個人每天平均觸摸手機2617次，這種3C設備很快就變得不太衛生，似乎不足為奇。而英國寢具品牌「MattressNextDay」也贊助一項研究，試圖了解智慧型手機上，究竟藏有哪些病菌。

研究人員從10支智慧型手機與10支智慧型手錶上採樣，並且把這些病菌放入實驗室生長。結果發現，智慧型手機可能是最髒的3C產品，病菌量比先前居冠的電視遙控器更多。

此外，手機上最常發現的細菌就是綠膿桿菌，儘管在大多數情況下無害，對於免疫力低下族群，卻可能導致更嚴重的併發症，例如眼睛感染、紅疹、痘痘、腹瀉，甚至是肺炎、尿道感染、敗血症等。

另一項針對575名成人的調查發現，高達74%受試者睡覺時，會把手機放在頭部附近，或者枕頭底下。不過，由於人們睡覺時可能出汗，潮濕又溫暖的床鋪及被窩，就成為病原體生長與散播的完美培養皿。

對此，專家建議定期使用酒精清潔手機，並且減少手機接觸臉部的機會。