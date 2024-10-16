中擴散「馬英九批賴」搭軍演　國安局：中共鎖定特別人士發表期待言論

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍14日清晨宣布進行「聯合利劍-2024B」軍演，期間，中共官媒大幅擴散前總統馬英九拒絕出席國慶、痛批總統賴清德談話是「新兩國論」、呼籲懸崖勒馬等。國安人士判斷，馬談話不僅與北京論調相同，共意圖合理化軍演。對此，國安局長蔡明彥今（16日）受訪時表示，自己無法臆測馬英九動機，中共對台進行認知作戰，會鎖定一些政界人士發表中共期待的政治論述。

國安局長蔡明彥今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於此次中共軍演，蔡明彥表示，處理這次中共軍演中，除掌握中共海空軍機艦動態外，也花非常多時間在處理認知作戰問題，對於各種假訊息都要溯源、查找，也將各種認知作戰操作通報其他政府機關做必要應處，各位也可以注意到，這幾天政府單位的說明都相當即時也積極。

至於有部分藝人表態、轉發台獨是死路一條？蔡明彥指出，中共對台灣的文化統戰手法非常多，其中一種作法，就是邀請台灣比較知名的人士，包含：演藝人員、文化及政治界人士，表達對兩岸促統的看法，對於這些言論，國安單位會密切注意有沒有異常狀況，因為國安局非權責單位，相關資訊會提供給權責單位參處。

至於前總統馬英九言論被中共官媒大篇幅運用，蔡明彥表示，動機上自己無法臆測，中共對台進行認知作戰，會鎖定一些政界人士發表中共期待的政治論述，這部分會持續來注意中共手法的變化。