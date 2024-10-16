馬英九轟台獨透過中華民國借殼上市　沈伯洋反批：這跟叛國沒兩樣

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九近日連轟總統賴清德「祖國論」，15日更質疑中華民國成借殼上市台獨的工具。對此，民進黨立委沈伯洋痛批，這樣的論述有害，甚至應該是違法的，刑法應該要訂定相關行為態樣，這跟叛國沒兩樣。

國民黨立委羅智強15日舉辦「新國會智庫」成立茶會，馬英九致詞時痛批，賴清德從不遵守中華民國憲法固有疆域的規定，硬是把「大陸」排除在我國領土之外。可見，中華民國對賴清德來說，不過是「台獨」人士利用來借殼上市的工具而已。

沈伯洋說，賴清德說兩國互不隸屬，這是事實，沒有什麼不妥，但為何馬英九要反抗？因為他跟中國同一個立場，馬英九說台獨想藉由中華民國寄殼上市，但難道中華民國只有他可以用嗎？在這片土地上的人不能用？還是要停留在國民黨威權下反攻大陸才可使用？但若要反攻大陸還要去談什麼協議，難道要把台灣人命置於水深火熱？馬英九的論述有害，甚至應該是違法，跟叛國沒兩樣。

沈伯洋也提到，提到兩國互不隸屬，就被指是在挑釁因此才有中國軍演，但從頭到尾在挑釁的都是中國，台灣軍機有飛到中國上空嗎？海巡有到他們的海上挑釁海警嗎？這些事情根本不存在，武力上、事實上，挑釁台灣 一直都是中國，自己在做的卻說是別人做的，跟事實悖離的說法台灣竟有人有共鳴，這要以正視聽，挑釁台灣的都是中國。