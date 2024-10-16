國安局曝中共軍演三特點　釀反效果「與國際存在嚴重認知落差」

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共解放軍14日清晨宣布進行「聯合利劍-2024B」軍演，13小時後火速落幕。對此，國安局長蔡明彥今（16日）受訪時表示，軍事上，此次中共軍演演習時間短、演習區域範圍較小，但空中兵力動員強度比較高；政治上則凸顯中共與國際在涉台議題上存在嚴重認知落差，軍演之後可以看到國際社會表達嚴正關切及高度譴責，中共軍演反而製造副作用及負面效果，讓國際社會更支持台灣。

蔡明彥今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。對於此次中共軍演，蔡明彥表示，這次的中共軍演有幾個特點：演習時間短、演習區域範圍較小，但空中兵力動員強度比較高。政治上來看，這次軍演也凸顯，中共與國際社會對涉台議題存在嚴重認知落差，國際社會普遍認為此次國慶談話溫和、務實、理性，中共則認為是刻意挑釁。

蔡明彥指出，國際社會對台灣高度支持，中共體認到，想要經美制台是行不通的，透過這次軍演對內交代、對台施壓也對國際示警，軍演之後可以看到國際社會表達嚴正關切及高度譴責，美國國防部也表態認為中共軍演破壞區域和平。

蔡明彥認為，中共軍演也會製造副作用及負面效果，讓國際社會更支持台灣，也讓台灣社會看清楚中共對台政策本質，以國安局立場而言，因為中共決策高度不透明，會跟國際友盟加強戰略溝通、情報分享，掌握中共政治議題及軍事動態，以便提前預警、應處各種狀況。

至於中共是否可能常態化軍演，蔡明彥回應，國安局不會排除任何可能性，料敵從寬，加強跟友盟的合作和情報分享。

