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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌喊用罷免扳回席次不健康　許智傑：本來就不該是常態

▲民進黨立委許智傑專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基隆市長謝國樑雖挺過罷免案，但外界分析仍有影響，明年2月現任立委任職滿一年後，恐迎來「大罷免潮」。對此，民進黨秘書長林右昌16日接受寶島聯播網專訪時指出，所謂罷免是為贏回比較多席次，這樣的角度不健康，而日前分享「7地區9立委國民黨危險名單」的民進黨立委許智傑則說，罷免本來就不是常態，這是面對藍白在立法院作為不得不然的做法。

針對所謂的明年罷免潮，林右昌表示，罷免是公民權利而非政治常態，而且比大選更困難，若所謂罷免為贏回比較多席次，這樣的角度不健康，因為民進黨從未發動過罷免案，反而是國民黨發動黃捷、陳柏惟等罷免，黨內也沒有討論這樣的事情，想用這樣扳回席次，要非常慎重。

林右昌也說，民進黨在中央執政、有行政權；國民黨則是立法院裡的執政黨，雙方要做有效溝通跟協調，雖然很難，但過去不是沒經驗，現在談要罷幾席、取得國會多數，這不是常態，在立法院一定有多數跟少數，不會某個政黨永遠是國會多數，台灣是很年輕的民主國家，怎麼在過程中彼此溝通找到共識，民眾都在看，朝野要彼此溝通，找出共識。

許智傑則表示，罷免本來就不是常態，這是不得已的做法，當藍白硬是要把行政院變成立法院的行政局時，這當然不能接受，才會採取罷免最後的行動。

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林右昌許智傑民進黨罷免

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