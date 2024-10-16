僅1%人知道！iPhone「4隱藏版功能」神解鎖　秒關誤開的手電筒

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone使用者相當普遍，甚至創造堅定信仰，但事實上不少果粉對於隱藏版功能則一知半解，甚至從未操作過。擁有10.4萬追蹤的IG粉專「london_apple」，就分享僅1%人知道的功能，引起熱烈迴響。

▲單手放大地圖；迅速關閉手電筒。（圖／「london_apple」授權引用）

．單手放大地圖

一般來說，放大地圖時需要兩隻手指頭來控制，單手是無法放大的，若當時我們一手提東西，一手操作地圖，就會有些不便。其實，只要「快速點2下」，接著拖移手指頭，就可以辦到了。

．迅速關閉誤開的手電筒

許多用戶經常在外誤開手電筒，若懶得進到控制中心關閉，其實在螢幕鎖定時「輕輕左滑」，就能訊速關閉。它和打開相機的操作方式雷同，不過快速開相機是「畫面左滑開啟」，而這操作只要輕滑即可。

▲恢復誤刪的文字；快速選取文字。（圖／「london_apple」授權引用）

．晃動手機恢復誤刪的文字

有時在打字的過程中，不小心誤刪了內容，其實不必重新輸入，只要「晃動手機3下」，就可以恢復了。

．快速選取文字

在選取某些文字時，經常會需要先向左拉，再向右拉，而游標老是不受控。其實只要先「長按空格鍵」，移動到想要的位置，然後手指頭不要放掉，再用另一手指「觸碰鍵盤區」，就能精準的選擇所要的文字了。

►本文由「london_apple」授權引用。