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iPad揭荒淫真相！老公猝逝才知「他狂出軌買春」　妻怒吃骨灰洩憤

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲ 潔西卡在丈夫死後才發現他的謊言。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一名女子驟然喪夫，查看他的iPad時竟發現他背地裡外遇不斷，還花費大把金錢買春，一連串打擊令她情緒崩潰，憤而打開他的骨灰罈，將骨灰撒進狗大便，甚至自己吃下肚。

綜合《紐約郵報》等外媒，散文作家潔西卡（Jessica Waite）近日發表回憶錄《寡婦的死渣男指南》（A Widow's Guide to Dead Bastards），自爆她的丈夫尚恩（Sean）2015年去德州出差時驟逝，為了查詢醫院聯絡方式打開尚恩的iPad，卻揭開他醜陋的秘密。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 潔西卡近期出版回憶錄。（圖／翻攝自臉書）

潔西卡用iPad搜尋「休士頓」時，發現瀏覽器會自動輸入「休士頓應召女」，發現丈夫曾搜尋特定應召女、價格和地點，沒想到這只是冰山一角。她花了數月時間深入調查，才得知他除了常找應召女，還出軌好幾名女性。

她發現尚恩在科羅拉多州租下一間公寓，專門用來和應召女等人做愛。且尚恩有時會謊稱要加班到很晚，實際上是為了把數百部A片下載到電腦上，還分門別類到不同資料夾。

丈夫的背叛令潔西卡掙扎數月，試圖理解但仍無法接受，最後逐漸失去理智，打開丈夫的骨灰罈，倒進花園的狗大便裡，「我褻瀆了生命伴侶的遺體」，「後來在絕望與內疚之中，我拿了更多骨灰，甚至吃下它們」。

事後潔西卡承認，當時她「在尚恩死後脫離現實」。儘管潔西卡有了新對象，但她仍無法忘記尚恩的謊言，「我感覺比以前好多了，也更加堅強，但我還是每天都在哭，還是覺得一部份的自己已經死亡。」

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