iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞　一打開個人數據主管全看光

▲iPhone的鏡像功能被發現存在安全漏洞。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

安全公司Sevco發現蘋果的iPhone鏡像功能存在漏洞，導致個人APP數據可能被公司IT系統不當共享，構成重大隱私風險。該公司敦促用戶暫停使用此功能，並等待蘋果進一步更新以修復問題。

據《每日郵報》報導，Sevco在今年9月27日發現iPhone的鏡像功能存在漏洞，人們在使用公司的Mac電腦時，VPN或健康狀況相關的個人APP數據可能會被全部共享到公司的IT系統，構成重大隱私風險，因此Sevco敦促人們停止在辦公室的Mac電腦使用鏡像功能，並建議企業在蘋果修復漏洞前檢查其系統是否已收集到員工數據。

報導稱，這種數據洩漏的後果可能十分嚴重，甚至可能導致企業必須負上法律責任，特別是涉及到《加州消費者隱私法案》(CCPA) 等隱私法相關違規問題。隨後，Sevco將問題回報給蘋果，而該公司也承諾在10月3日的更新中修復這一漏洞。

報導稱，蘋果在10月3日發布的iOS 18.0.1更新中，解決了iPhone 16和iPhone 16 Pro觸控螢幕無回應、相機凍結等重大問題，但針對鏡像功能的漏洞修復仍在等待蘋果進一步的更新。《每日郵報》目前已聯繫蘋果請求置評，但蘋果暫時還未對此發表回應。