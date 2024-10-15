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拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人秒懂曝原因

▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果AirPods。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人使用3C，會因為操作系統習慣，一系列都使用蘋果產品。但一名網友好奇拋問，拿安卓手機搭配AirPods，「都是什麼人啊？」文章引來千人笑稱「iPhone壞掉...等新手機的人」、「用得開心就好了啊，管人家喔」；網友親自解釋「之前拿iPhone，現在拿Samsung，之前耳機沿用呀」。

一名網友在《Threads》發問，「用Android手機戴AirPods的都是什麼人啊？」他強調沒有要引戰的意思，「AirPods根本不是什麼優越高檔耳機好嗎？」

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底下網友熱議，「沒錢買蘋果手機，但是還湊得出錢買AirPods」、「有什麼問題？我用Mac、用iPad，但手機用Android」、「如果我是安卓，戴AirPods大概只會為了舒服」、「用得開心就好了啊，管人家喔」、「我之前是因為抽獎抽中AirPods，其實是不太想用」、「iPhone壞掉...等新手機的人」、「之前拿iPhone，現在拿Samsung，之前耳機沿用呀」。

也有人認為，「我都用低於1000元的耳機，但我用的是蘋果，我能保證手機不會不見，但不保證耳機不會」、「我拿蘋果i12但戴便宜耳機，不要求音質抗噪隨便戴就好」。

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