梁文傑：軍演影響兩岸交流　包含觀光團、旅遊警戒評估

記者蔡紹堅／南竿報導

解放軍14日舉行「聯合利劍－2024B」圍台軍演，陸委會發言人梁文傑表示，軍演對兩岸交流造成影響，包含觀光團、旅遊警戒的評估等，「一天到晚喊打喊殺，要怎麼交流？」

梁文傑15日出席海基會馬祖服務中心掛牌儀式，在接受媒體提問時，他坦言，軍演當然會影響到兩岸交流，包含觀光團的出團、旅遊警戒的評估等，「所謂的兩岸交流，必須要以和平為前提，交流才有保障、才有意義。」

梁文傑指出，如果和平的前提不存在，或是對方藐視和平的前提，那自然對政府的交流措施會造成一些影響，「我們當然希望不要影響到，特別是金門、馬祖的部分。」

梁文傑說強調，「把氣氛弄得很壞，一天到晚這個喊打喊殺，要怎麼交流？」

對於軍演是否令「現狀」難以維持，梁文傑解釋，所謂的「維持現狀」就是維持中華民國的持續存在與發展，中共方面的目標是很清楚的，就是不承認中華民國，不願意中華民國繼續存在，所以政府的目標就是怎樣維持「均勢」。

梁文傑說，包括昨天（14日）的演習，政府這裡全程都監控，包含對岸的海警船在哪，政府也全部都有掌握，「維持現狀其實有點像相撲比賽，對方推過來，你就要把他推回去，兩邊的力道要能夠維持在一個點上，所以還是要靠自己的意志跟力量來維持現狀。」

另外，陸方海警船近期多次在金門、馬祖水域騷擾，甚至闖入禁限制水域，梁文傑表示，陸方一直在講「促融促和」，但海警船又三不五時出來騷擾，這樣的政策是矛盾的，「我們希望對方有所節制，海警船是隸屬中共中央軍委的，實際上就是軍隊，你派軍隊對金門、馬祖騷擾，絕對只會讓兩岸越來越遠。」

▼海基會馬祖服務中心掛牌。（圖／記者蔡紹堅攝）

