馬斯克被控抄襲！　《機械公敵》導演一圖證明

▲馬斯克展示自駕計程車與機器人,機械公敵導演控抄襲。(圖/翻攝X)

文/中央社洛杉磯14日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)上週舉行自駕計程車發表會,並展示人形機器人,引起熱烈討論,但經典科幻片「機械公敵」導演亞歷士普羅亞斯近日指控馬斯克抄襲。

英國廣播公司(BBC)報導,馬斯克在10日特斯拉(Tesla)活動上,展示了特斯拉具有未來感的自駕計程車Cybercab,配有鷗翼式車門,但不配備方向盤與踏板,他在活動上也展現人形機器人Optimus的新外觀。

對此,「機械公敵」(I, Robot)導演亞歷士普羅亞斯(Alex Proyas)在社群媒體X發文指控,馬斯克抄襲了他的設計。

他在X張貼了數張「機械公敵」電影劇照,對比特斯拉自駕計程車Cybercab、自駕巴士Robovan及人形機器人Optimus。

亞歷士普羅亞斯寫道:「嘿 伊隆(馬斯克),我可以要回我的設計嗎?」據報導,這則貼文吸引640萬人次點閱。

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E