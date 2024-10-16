馬斯克被控抄襲！　《機械公敵》導演一圖證明

▲馬斯克展示自駕計程車與機器人，機械公敵導演控抄襲。（圖／翻攝X）

文／中央社洛杉磯14日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週舉行自駕計程車發表會，並展示人形機器人，引起熱烈討論，但經典科幻片「機械公敵」導演亞歷士普羅亞斯近日指控馬斯克抄襲。

英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克在10日特斯拉（Tesla）活動上，展示了特斯拉具有未來感的自駕計程車Cybercab，配有鷗翼式車門，但不配備方向盤與踏板，他在活動上也展現人形機器人Optimus的新外觀。

對此，「機械公敵」（I, Robot）導演亞歷士普羅亞斯（Alex Proyas）在社群媒體X發文指控，馬斯克抄襲了他的設計。

他在X張貼了數張「機械公敵」電影劇照，對比特斯拉自駕計程車Cybercab、自駕巴士Robovan及人形機器人Optimus。

亞歷士普羅亞斯寫道：「嘿 伊隆（馬斯克），我可以要回我的設計嗎？」據報導，這則貼文吸引640萬人次點閱。