史上第一次！SpaceX星艦第5次試射　馬斯克嗨：發射台接住火箭了

Thousands of distinct vehicle and pad criteria had to be met prior to catching the Super Heavy booster. Thanks to the tireless work of SpaceX engineers, we succeeded with catch on our first attempt. pic.twitter.com/6wa5v6xHI0 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

文／中央社

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在德州進行「星艦」（Starship）太空船第5次試射，並首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第1節的超重型助推火箭，這種回收方式堪稱前所未見。

本次試射的星艦系統是由2節艙體組成，包括「超重型」（Super Heavy）助推器，以及「星艦」的火箭。路透社報導，「超重型」助推器於美東時間早晨7時25分（台北時間晚間8時25分）從SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，將第2節「星艦」送上澳洲以西印度洋上空的軌道，之後「星艦」將嘗試再度進入大氣層，最後濺落水面。

▲SpaceX「星艦」太空船第5次試射，首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第1節的超重型助推火箭，這種回收方式堪稱前所未見。（圖／路透）



超重型助推器在離地約74公里的高度與星艦分離，隨後在發射塔的2具大型機械手臂協助下，被捕捉回發射區域，並嘗試著陸。

機械手臂成功接住助推器後，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）興奮地在社群媒體平台發文說：「發射台接住火箭了！」

據報導，「星艦」的前3次試射皆以失敗告終。上一次是在6月，當時星艦照原定計畫濺落印度洋。