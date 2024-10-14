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史上第一次！SpaceX星艦第5次試射　馬斯克嗨：發射台接住火箭了

文／中央社

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在德州進行「星艦」（Starship）太空船第5次試射，並首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第1節的超重型助推火箭，這種回收方式堪稱前所未見。

本次試射的星艦系統是由2節艙體組成，包括「超重型」（Super Heavy）助推器，以及「星艦」的火箭。路透社報導，「超重型」助推器於美東時間早晨7時25分（台北時間晚間8時25分）從SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，將第2節「星艦」送上澳洲以西印度洋上空的軌道，之後「星艦」將嘗試再度進入大氣層，最後濺落水面。

▲▼SpaceX）今天在德州進行「星艦」（Starship）太空船第5次試射，並首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第1節的超重型助推火箭，這種回收方式堪稱前所未見。（圖／路透）

▲SpaceX「星艦」太空船第5次試射，首度成功利用發射塔的機械手臂「捕捉」回收第1節的超重型助推火箭，這種回收方式堪稱前所未見。（圖／路透）

超重型助推器在離地約74公里的高度與星艦分離，隨後在發射塔的2具大型機械手臂協助下，被捕捉回發射區域，並嘗試著陸。

機械手臂成功接住助推器後，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）興奮地在社群媒體平台發文說：「發射台接住火箭了！」

據報導，「星艦」的前3次試射皆以失敗告終。上一次是在6月，當時星艦照原定計畫濺落印度洋。

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