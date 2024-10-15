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外國正妹「日本鳥居」引體向上！15秒影片瘋傳　被罵爆緊急關IG

外國正妹於日本鳥居進行引體向上動作，影片瘋傳。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

日本鳥居對於日本人來說是神聖存在，代表神明與人類居住地的分界，不過近日1名智利女體操選手佩雷斯（Marimar Perez），在鳥居進行「引體向上」的15秒影片於網路瘋傳，遭網友罵爆後，目前她已關閉IG。

佩雷斯除是體操選手外，還是小有名氣網紅，時常於IG、YT上傳各式旅遊影片記錄自己的生活。坐擁13.7萬粉絲的她，日前上傳一段影片，標題為「挑戰」，只見她充分展現自己體操選手的實力，拉著鳥居的橫桿現場做出引體上向動作，還跟隨音樂左右移動、律動，最後露出甜美笑容雙手舉高，一氣呵成做出體操完成動作。

不過這可讓日本網友氣炸，1名轉發的網友直接用「笨蛋」稱呼這位白人女性，認為不應再讓她踏入日本一步，不少網友也直呼這很不尊重，甚至嗆說不然拿教會的十字架試試看。

事實上，先前如奈良的鹿就曾遭中國人痛毆欺負，引發日本網友撻伐，這段影片也再次引發日網友關注，至今已有破千萬觀看；目前佩雷斯已將其IG設為不公開，影片已無法直接看到。


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