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桃科SRF廠提180億元國賠案　張善政：理由不成立市府已拒絕

▲針對桃科SRF廠商向市府提出國賠案，桃園市長張善政今天指出，廠商國賠案理由空虛且沒根據，市府認為不成立已拒絕。（圖／市府新聞處提供）

▲針對桃科SRF廠商向市府提出國賠案，張善政今天指出，廠商國賠案理由空虛且沒根據，市府認為不成立已拒絕。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園科技園區3家SRF再生燃料發電廠，針對桃市政府今年8月間2度撤銷3家廠商入園許可，其中台灣立方公司向桃市府提出180億元國賠案，今（15）日經市議員吳進昌質詢時，法務局長賴彌鼎則指出，廠商提出國賠理由並不成立已拒絕，近日會將理由書寄給廠商；市長張善政受訪時則表示，廠商國賠理由空虛且沒有根據，且當初程序不正義，將委由律師討論在法院保護市民的權益。

桃科3家SRF發電廠包括台灣立方、可寧衛、立疆今天在市議會上再度引發矚目，市議員吳進昌質詢法務局時，詢問局長賴彌鼎SRF廠商爭議目前進度。賴彌鼎指稱，當時是廠商以專案入園方式進駐桃科，取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃市府推薦，廠商再向桃市府申請入園許可，去年大選曾引發討論，經濟部後來收回推薦函，桃市府因此廢止3家廠商入園許可，經廠商向經濟部提起訴願成功，地方二度發動北上總統府、經濟部抗議，桃市府於今年8月二度撤銷SRF廠商入園許可。

賴彌鼎說，3家SRF發電廠中，台灣立方與可寧衛已動工興建，目前僅立疆尚未動工，目前台灣立方已向桃市府提出國賠180億元案；副市長蘇俊賓則補充，目前全案尚未進入國賠審議程序。

市議員吳進昌認為，依照規定，3家SRF廠商並不符合進駐桃科產業，當初是經濟部「黑箱作業」，為廠商大開方便之門，若國賠案過關，應由中央買單，不能甩鍋給地方政府。

會後，市長張善政接受媒體聯訪時表示，我看過廠商要求國賠案的理由，根本是非常空虛，且完全沒有依據，我們會委請律師研議，在法院裡面保護市民的權益。

媒體詢問，市議員有提到當初是經濟部黑箱，應由中央買單，若是國賠案過關，市府態度如何？

張善政強調，「如果成立的話，由誰出錢這是下一個問題，不過，基本上不覺得這個國賠會成立。此外，我已經講過多次，當初的程序不正義，我想現在已是社會的共識，不用再多做解釋。」

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