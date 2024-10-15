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綁架同鄉勒贖+痛毆逼簽本票　4越籍移工、2台男下場曝

▲桃園市郯姓、武姓等越南移工逾2021年6月間綁架阮姓同鄉，控制行動後毆打並向其越南家人勒贖7億越南盾，還逼簽20億元越南盾本票，桃檢偵結起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲郯姓、武姓等越南移工逾2021年6月間綁架阮姓同鄉，勒贖7億越南盾，桃檢偵結起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍郯姓、武姓移工等人於2021年間得知阮姓同鄉家中頗有財力，且有積欠他人債務，竟策畫以綁架方式取得贖款，再找來林姓、劉姓2名台籍人士協助，邀出阮姓移工外出喝酒為由卻乘機控制其行動，再以積欠賭債為由強虜阮至苗栗縣某處民宅控制，再向其越南家人勒贖10億越南盾，家屬籌資7億越南盾（約合新臺幣85萬6千餘元）至指定帳戶，並逼簽立20億越南盾本票才獲釋；桃園地檢署偵結依將郯姓等4名越南移工、2名台籍男子依擄人勒贖罪嫌提起公訴。

檢警調查，越南籍郯姓、武姓移工得知阮姓同鄉頗有財力，在台還積欠賭債，乃認為有機可趁，2021年6月間竟謀劃綁架阮姓同鄉已取得巨額贖款朋分花用，武姓移工還找來劉姓移工提供押解阮之場地，郯姓移工另找來胡姓、林姓移工協助。

2021年6月10日晚間7時許，郯姓移工等人前往阮姓同鄉位於桃園市大園區住所，佯裝邀其外出喝酒聊天，並由胡姓、林姓及真實姓名年籍不詳男子在外埋伏守候，翌日凌晨零時許，郯姓移工藉故將阮姓同鄉約至1樓談論事情為由，佯稱阮姓同鄉積欠賭債為由，與胡姓、林姓移工等人聯手挾持阮進入林姓移工駕駛轎車內，以口罩矇住阮雙眼強擄離去。

同日晚間凌晨2時許，抵達劉姓移工位於苗栗縣三灣鄉住處拘禁，再由郯姓、胡姓移工徒手及持鐵棍毆打，導致阮姓同鄉全身多處擦挫傷與瘀青等傷勢，郯姓移工再連絡武姓移工到場，脅迫阮聯繫越南家屬支付10億越南盾贖金，還恫嚇「若不匯款會叫台灣人把你押到山上，是死是活你自己知道」，致阮極度恐懼且不堪凌虐下，透過臉書聯繫越南母親等親屬籌款，於6月11日下午3時許起共4次轉帳，匯款計7億越南盾（約合新台幣85萬6千餘元）至郯姓移工指示之越南某銀行帳戶內，郯姓移工等人見阮之越南家屬無力交付剩餘贖金，還命阮簽立20億面額越南盾之本票後，於翌日下午6時許，命林姓移工開車押解阮離開拘禁處釋放，經阮向桃園市警局刑警大隊報案偵辦。

桃檢複訊時，郯姓、武姓、胡姓與林姓移工等人坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場照片截圖、阮姓移工指證與醫院驗傷診斷證明等佐證，檢方認為郯姓移工等人係觸犯刑法擄人勒贖等罪嫌起訴，同案被告林姓、張姓移工雖未在拘禁處但所為已觸犯刑法的剝奪他人行動自由罪嫌起訴。

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