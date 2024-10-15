快訊／國1北上桃園段小貨車起火狂燒！駕駛急逃生回堵3公里

▲國道1號北上44.5K處今天上午11時許發生火燒車事故，整輛小貨車陷入火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號北上44.5K處桃園爬坡路段今（15）日上午發生火燒車事故，國道一隊據報會同桃園市消防局到場處理，1輛小貨車停靠路肩處陷入火海，警消到場後迅速撲滅火勢，所幸駕駛及時下車逃生未受困，但整輛小貨車已燒成廢鐵，後方車陣回堵逾3公里。

國道一隊指出，火燒車幸未波及其他車輛與人員，現場已於中午12時10分排除並恢復正常通車，至於起火原因正由消防鑑識人員調查處理。

▲國道1號北上44.5K處今天上午11時許發生火燒車事故，小貨車陷入一片火海。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊表示，今天上午11時13分左右接獲通報，國1北上44.5K桃園爬坡路段1輛小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知桃園市119派消防車協助，警消人員到場後封閉外側路肩處理。

▲警消到場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊調查，53歲的黃姓男子駕駛小貨車，行經北上44.K桃園路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠外側路肩下車察看，但車輛隨即起火燃燒，警消獲報趕達現場，所幸黃男及時下車逃生，未受傷害也未波及其他車輛，警消灌救火場後迅速將火勢撲滅，現場於中午12時10分排除，恢復北上正常通車，至於起火原因仍待消防鑑識人員調查釐清。

▲小貨車燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險，若載運貨物請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿推積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如出現異音、燒焦或冒煙狀況，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。