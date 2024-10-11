女警戀上搶劫犯！「雪乳藏毒」走私入獄　意外懷孕被判2年

▲澳洲女獄警克拉維爾與囚犯肯尼迪發生關係後懷孕，揭發2人的不倫戀，導致女方被判刑。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲25歲女獄警克拉維爾（Amber Clavell）原本在雪梨一座矯正所任職，不料這名女子卻在獄中愛上一名持械搶劫犯。2人發生不正當性行為後，克拉維爾意外懷孕，還被揭發為對方走私毒品。克拉維爾最終被判處2年3個月的強化社區矯正令，並進行200小時的社區服務。

據《太陽報》報導，克拉維爾在傑弗瑞皮爾斯矯正中心（Geoffrey Pearce Correctional Centre）擔任計畫與服務官員期間，與囚犯肯尼迪（Mark Kennedy）建立了不正當的感情關係。期間，這名女子寫下「情書」，聲稱自己會「耐心等候肯尼迪出獄」，而且2人還在獄中發生性行為，導致克拉維爾意外懷孕。

心煩意亂的克拉維爾將懷孕消息告訴同事埃爾吉迪（Jessica Elguindy），並對自己「愚蠢的行為」感到十分後悔。她懊惱地在簡訊表示，「我都已經做了3次（驗孕），結果都是陽性，事後避孕藥怎麼沒起作用？」

克拉維爾與埃爾吉迪的簡訊曝光後，克拉維爾也被踢爆多次將毒品藏在內衣裡，為肯尼迪走私毒品，並透過Snapchat與肯尼迪分享親密照片。報導稱，克拉維爾的行為在2024年引起當局懷疑，因為她在非工作時間進入囚犯電話系統。克拉維爾最後在正式調查中承認了違法行為，並在解職後被判處社區矯正。