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比特犬突發狂！女主人「整隻右臂被咬斷」　警急開槍狗口下救人

▲▼比特犬。（圖／CFP）

▲澳洲一名女子遭家中凶狠的比特犬咬斷整隻右臂，導致警方不得不當場將狗狗擊斃。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲昆士蘭州北部一名34歲女子的手臂被自家養的狗狗咬斷，目前正在醫院搶救，情況危急。這隻對主人生命造成危險的比特犬事後被警方擊斃，而另一隻體積較小的狗狗則未受傷，現由皇家防止虐待動物協會（RSPCA）代為照顧。

據BBC報導，這起意外發生於當地11日早上7點。當時，警方接獲投報，聲稱湯斯維爾市（Townsville）有一名女子受到了「危及性命」的傷害，而警方趕赴現場後發現，這名女子的右臂被狗狗從肘部以下咬斷，導致她流血不止，肇事的比特犬則在屋內顯得非常暴躁，試圖衝出來，迫使警察當場將其擊斃。

警方立刻為女子臨時止血，急救人員也在現場找回了女子的斷臂，並緊急將她送院就醫。然而，由於女子的傷勢過於嚴重，現在仍在醫院搶救中，情況危急。當地警方沃瑞克（Scott Warrick）在記者會上表示，這是他當警察37年來見過最嚴重的狗咬人事件。

事件發生後，女子的鄰居告訴媒體，這隻比特犬向來十分好鬥，還曾多次襲擊其他人，甚至有鄰居展示了自己被咬傷的傷疤。目前警方、RSPCA和當地議會已對此案展開調查，以了解更多詳情。

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