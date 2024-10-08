發表善終三法宣導片　黃偉哲籲預立人生最終醫療決策做最好生命安排

▲台南市政府8日於永華市政中心舉辦「善終三法短片」發表會，向民眾說明《人體器官移植條例》、《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》等三法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府8日於永華市政中心舉辦「善終三法短片」發表會，向民眾說明《人體器官移植條例》、《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》等三法，推廣生前意識自主表達的重要性。

台南市長黃偉哲感性分享過去台灣發生的植物人王曉民故事，呼籲民眾在人生謝幕前及早做好最終醫療決策，並可透過器官捐贈的意願簽署，預先為自己做最好的生命安排。

黃偉哲表示，相較西方歐美國家，台灣民眾的平均餘命雖長但並不健康，生老病死是每個人都要面對的人生課題，若能在自我意識清楚的情況下，先規劃及預立想要的醫療決定，當遇到事故或疾病時，可免於慌張地進行不必要或無效的治療措施，幫助自己及家人好好面對人生的最後一程。

黃偉哲也指出，台南市簽署器官捐贈同意書的人數逐年增加，展現市民樂於奉獻、關懷他人的精神，器官捐贈是一項極具意義的生命接力，不僅拯救了無數等待器官移植的病患，還能延續捐贈者的生命價值。今日市長也親自頒發感謝狀給各績優機構，感謝他們與市府共同推動器官捐贈的大愛理念。

衛生局表示，市府發表全新「善終三法」宣導影片，影片內容涵蓋器官捐贈、安寧緩和醫療及病人自主權利法等三大主題，希望提高市民對生命終末照護的關注。衛生局說明，器官捐贈和「善終三法」的推廣，是市府對生命教育與社會關懷的重要承諾，未來市府將持續與醫療機構、民間團體及社會各界合作，讓更多市民了解並支持這項崇高的社會價值，為社會帶來更多的愛與溫暖。

今日獲頒感謝狀的績優機構包括：成大醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、安南醫院、台南市立醫院、台南新樓醫院、郭綜合醫院、衛生福利部臺南醫院、佳里奇美醫院、麻豆新樓醫院、衛生福利部新營醫院、麻豆區衛生所及鹽水區衛生所；另外也表揚及感謝為推廣器官捐贈不遺餘力的國際獅子會300E-1區陳天祥主席、奇美醫醫院緩和醫療中心主任謝宛婷醫師及成大醫院移植外科主任張勝勛醫師，熱心協助在各場域宣導，以行動支持提供友善的生命善終照護環境。