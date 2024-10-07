肛門塞13cm飲料罐卡住！男3天無法排便就診　醫「打開拉環」取出

▲肛門塞13公分罐裝飲料，醫微創手術取出。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

一名約50歲的男性肚子痛，3天無法正常排便，到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經過X光檢查，發現他在肛門塞了一瓶長約13公分，直徑約5公分的罐裝飲料。大腸直腸外科主任邵彥誠徒手取出沒有成功，最後以全麻手術，歷經兩個多小時，打開罐裝飲料拉環，終於成功把罐裝飲料取出，病患隔天就出院。

邵彥誠表示，全身麻醉後，病患的括約肌才會放鬆，以微創經肛門器械處理，一開始嘗試以器械取出，不過，因為罐子邊緣是光滑，手術器械沒有著力點，一度取不出來。微創手術內視鏡可以很清楚看到易開罐罐子沒有打開，而且拉環朝肛門方向，當時在手術檯上協助的副院長沈名吟靈機一動，建議把易拉罐的拉環打開，出現洞口後，器械就有施力點，有了施力點，成功將易拉罐取出。

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邵彥誠強調，這位病患很幸運，隔了五天來到急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或腸子阻塞。手術成功從肛門取出異物，身上沒有傷口。如果取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害會比較大，術後恢復時間也比較長。

邵彥誠指出，肛門異物無法取出屬於急症，民眾基於好奇，從事刺激行為，但可能會引發嚴重後遺症，異物可能會造成腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門。自己從業十年，遇過奇奇怪怪異物塞肛門事件，例如酒瓶、假陽具、電池、肌樂等，呼籲千萬不要從事危險行為。