河南發現距今5000年大墓　考古團隊推測：為古國君主墓葬

▲王莊遺址M27大墓發掘現場。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

河南永城王莊遺址近日被考古團隊發現，一座距今約5000年的M27大墓，該墓葬出土遺物350多件，是目前發現大汶口文化時期規模最大、出土器物最多的墓葬之一。考古團隊指出，從墓葬規格來看，墓主地位顯赫，推測為古國君主之類的。

據《新華社》報導，王莊遺址現場負責人、首都師範大學歷史學院副教授朱光華表示，此發現說明，王莊遺址並非普通聚落，而是史前淮夷古國的都城所在。

朱教授表示，遺址內數以百計的玉器陶器、代表財富的豬下顎骨、紋飾繁複的象牙飾品等等，新發現的M27是一座特大型大汶口文化墓葬，總面積超過17平方公尺。

▲M27大墓出土的紋飾繁複的象牙製品。（圖／新華社）

報導指出，王莊遺址位於河南永城市苗橋鎮，是一處距今約5000年的大汶口文化中晚期大型聚落。自2023年以來，河南省文物考古研究院、首都師範大學、中國社會科學院考古研究所、商丘市文物考古研究院等組成聯合考古隊，對該遺址展開考古發掘。

聯合考古團隊隊長瀏海旺表示，2024年在王莊遺址新發現大汶口文化墓葬45座，已清理27座，部分墓葬等級較高，出土器物豐富，且墓葬中普遍含有代表財富的豬下顎骨，其中，M27大墓長約4.8公尺，寬約3.68公尺，墓室有棺有槨，隨葬品十分豐富，包括各類陶器、玉飾300多件。

▲由上而下、由左至右為玉鉞、玉鼠、玉墜、綠松石墜。（圖／新華社）

劉海旺表示，高等級墓葬出土的石圭、玉鉞等具有濃厚的禮制色彩，對夏商周及其後的禮製文化影響深遠，尤其是此次墓葬的發現，彰顯出史前中原地區王權的初步形態。

截至目前，2024年王莊遺址共出土各類器物1000多件，從器物形制來看，遺址文化面貌複雜，其主體遺存隸屬大汶口文化，又帶有中原仰韶文化、南方屈家嶺文化和良渚文化等因素。