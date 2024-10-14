陸逃逸副市長遭查封1021處房產及38輛汽車　涉貪資產達140億

▲黑龍江雞西市前副市長李傳良。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江雞西市前副市長李傳良2020年9月傳出因涉貪遭公部門出手監察調查，不過，他當時已收到風聲，提前逃往國外，至今仍未歸案。牡丹江中院公告李傳良貪腐一案的相關情事，其涉案資產高達31億元人民幣（約140億元新台幣），這筆違法所得被投入土地開發、公司企業及購買房產、車輛或設備等。

《人民法院報》公告稱，牡丹江市檢察院沒收犯罪嫌疑人李傳良違法所得申請一案，牡丹江中院經審查認為，有證據證明犯罪嫌疑人李傳良實施了貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪，犯罪地在黑龍江省雞西市，經黑龍江省高級人民法院、黑龍江省檢察院指定，將沒收犯罪嫌疑人李傳良違法所得申請一案交由牡丹江市檢察院申請，牡丹江市中院審判，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十九條之規定，於2024年9月29日立案受理。

公告顯示，案發後，扣押、凍結資金共計人民幣140987.522529萬元（超14億元）、查封1021處房產、查封土地、灘塗（沿海濕地）27宗、查封林地8宗、扣押汽車38輛、扣押機械設備10台（套），凍結18家公司股權。

雞西市為黑龍江「四大煤城」之首，也是東北早期工業發展興盛的主要城市之一，李傳良在1983年畢業後便進入雞西市財政局工作，一路從基層爬升，歷任工財科科員、副科長、科長、副局長、黨組書記、局長，長達25年。

據了解，李傳良涉嫌中飽私囊、違法貪污的時期，便是在擔任雞西市財政局長、市政府副市長期間，也就是2003年7月至2014年4月這11年間。

直至2022年9月，李傳良卸任後3年，黑龍江省紀委監委發佈消息稱，李傳良涉嫌嚴重違法犯罪，黑龍江省監委依法對其進行監察調查。不過，李傳良這時早已收到風聲逃至國外，並將部分資金轉出大陸使用。