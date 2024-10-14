獨／京華城案「文華東方林命群」作證　沈慶京是否延押受矚目

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，14日持續指揮廉政署、調查局約談相關證人釐清案情，近中午時分，五星飯店文華東方的董事長林命群以證人身分出現北檢，等待檢察官開庭訊問。另一方面，由於涉嫌行收賄的威京集團沈慶京、市議員應曉薇等首波遭收押被告的押期到月底為止，專案小組最快將在本周決定是否向法院聲請延押，或直接就相關涉案部分偵結。

▲文華東方酒店董事長林命群為京華城案到北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

林命群祖父林國長是泰國華僑，返台經商創辦中泰賓館，在商業風光一時，林命群接棒後，在2009年與國際酒店集團文華東方合作，原地改建台北文華東方，另外在酒店後方蓋起豪宅文華苑。林命群14日中午由廉政官陪同進入北檢時，極為低調，見到媒體拍攝後默默低頭快步上樓。

北檢懷疑威京集團主席沈慶京，為了爭取京華城改建容積率，行賄市議員應曉薇4740萬元，透過應曉薇施壓，讓原本不同意放寬容積的北市府與都委會態度逆轉，法院認為2人涉犯違背職務行收賄罪嫌重大，分別有勾串、逃亡之虞，先後裁定應曉薇與助理吳順民從8月29日起、沈慶京從8月30日起收押禁見2個月。

▲北市議員應曉薇與威京集團沈慶京、吳順民是京華城案首波遭收押被告。（合成圖／記者黃克翔、劉昌松攝）

至於時任台北市長柯文哲，雖涉嫌圖利、收賄遭聲押，但法官首度開庭調查後認為罪嫌並非重大，無保釋放，經檢察官提起抗告，台北地院重新開庭後，以柯文哲明知給予京華城560%容積違背法令，仍執意為之，涉犯圖利京華城罪嫌重大，且涉案情節可能轉成賄賂罪嫌，因此在9月5日裁定將柯文哲羈押禁見。同案陸續遭收押的還有前副市長彭振聲、前兵役局長朱亞虎、柯文哲競總帳房李文宗。