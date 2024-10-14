　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／京華城案「文華東方林命群」作證　沈慶京是否延押受矚目

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，14日持續指揮廉政署、調查局約談相關證人釐清案情，近中午時分，五星飯店文華東方的董事長林命群以證人身分出現北檢，等待檢察官開庭訊問。另一方面，由於涉嫌行收賄的威京集團沈慶京、市議員應曉薇等首波遭收押被告的押期到月底為止，專案小組最快將在本周決定是否向法院聲請延押，或直接就相關涉案部分偵結。

▲▼京華城案，林命群作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲文華東方酒店董事長林命群為京華城案到北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

林命群祖父林國長是泰國華僑，返台經商創辦中泰賓館，在商業風光一時，林命群接棒後，在2009年與國際酒店集團文華東方合作，原地改建台北文華東方，另外在酒店後方蓋起豪宅文華苑。林命群14日中午由廉政官陪同進入北檢時，極為低調，見到媒體拍攝後默默低頭快步上樓。

北檢懷疑威京集團主席沈慶京，為了爭取京華城改建容積率，行賄市議員應曉薇4740萬元，透過應曉薇施壓，讓原本不同意放寬容積的北市府與都委會態度逆轉，法院認為2人涉犯違背職務行收賄罪嫌重大，分別有勾串、逃亡之虞，先後裁定應曉薇與助理吳順民從8月29日起、沈慶京從8月30日起收押禁見2個月。

▲▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

▲北市議員應曉薇與威京集團沈慶京、吳順民是京華城案首波遭收押被告。（合成圖／記者黃克翔、劉昌松攝）

至於時任台北市長柯文哲，雖涉嫌圖利、收賄遭聲押，但法官首度開庭調查後認為罪嫌並非重大，無保釋放，經檢察官提起抗告，台北地院重新開庭後，以柯文哲明知給予京華城560%容積違背法令，仍執意為之，涉犯圖利京華城罪嫌重大，且涉案情節可能轉成賄賂罪嫌，因此在9月5日裁定將柯文哲羈押禁見。同案陸續遭收押的還有前副市長彭振聲、前兵役局長朱亞虎、柯文哲競總帳房李文宗。

ET快訊
楊繡惠「擁抱」徐乃麟大合解！
快訊／台2女星轉發「圍台軍演圖」：只有1個中國
解放軍圍台軍演　「航母艦載機」出擊畫面曝
日本47城市「魅力排行」！　冠軍城市出爐
陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全
快訊／「一代梟雄」黃村病逝　享年58歲
快訊／國台辦宣布實施懲戒！　名單曝光
北韓人民被激怒了！　無人機傳單內容曝：癡肥金正恩戴名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄塑膠廠大火！黑煙狂飄汙染物遭重罰　5區快關窗少出門

彰化短裙女徒步上國道！用路人嚇壞忙報警　上救護車送醫

驚悚畫面曝光！新北廂型車失控猛撞　騎士「連人帶車噴飛」搶救中

兒車禍脾臟破裂！老爸情緒失控怒毆貨車司機　遭警壓制送辦

陸籍男搭郵輪突中風！經花蓮外海急求救　黑鷹深夜吊掛送醫

陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全　釣桿、暈船藥都有

港女喊老公暈船！彰化翁幫寄SIM卡遭攔阻　險淪詐騙幫凶

快訊／雲林「一代梟雄」黃村病逝　議長弟拚交保送最後一程

查一次1000元！幫中古車行查車籍　高雄、新北員警遭重判

未注意車前狀況...國6小客車猛撞施工緩撞車！3人送醫

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

快訊／高雄塑膠廠大火！黑煙狂飄汙染物遭重罰　5區快關窗少出門

彰化短裙女徒步上國道！用路人嚇壞忙報警　上救護車送醫

驚悚畫面曝光！新北廂型車失控猛撞　騎士「連人帶車噴飛」搶救中

兒車禍脾臟破裂！老爸情緒失控怒毆貨車司機　遭警壓制送辦

陸籍男搭郵輪突中風！經花蓮外海急求救　黑鷹深夜吊掛送醫

陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全　釣桿、暈船藥都有

港女喊老公暈船！彰化翁幫寄SIM卡遭攔阻　險淪詐騙幫凶

快訊／雲林「一代梟雄」黃村病逝　議長弟拚交保送最後一程

查一次1000元！幫中古車行查車籍　高雄、新北員警遭重判

未注意車前狀況...國6小客車猛撞施工緩撞車！3人送醫

快訊／高雄塑膠廠大火！黑煙狂飄汙染物遭重罰　5區快關窗少出門

彰化短裙女徒步上國道！用路人嚇壞忙報警　上救護車送醫

楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

諾貝爾物理獎得主獲頒台大名譽博士　盼促進台法科學交流

CHANEL超萌耳罩、毛帽限定登場！COCO NEIGE系列打造滑雪機能穿搭

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

《黑白大廚》李愛德華：至今不敢吃豆腐⋯　拿坡里3億獎金用途曝光

台積電持平收1045　台股小漲73點來到22975點

全智賢被LV簽下最新代言人　女神經典語錄一起學

國3接台66線南出匝道下午3時通車　高公局：南桃園往返台北更快

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

「殯葬界蔡依林」控逼拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

知情人爆健身教練「每天都在打」：小孩哭得很淒厲

高雄空地發現男性遺骸！背後有「人臉刺青」

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

「喜歡從後面」人妻激戰小王嬌嗔：捏很大力

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

即／高雄永安工廠大火！濃煙遮天傷亡不明

「夜市猴」嬉鬧遭警勸　剪車嗆踢鐵板

即／雲林一代梟雄黃村病逝　議長弟拚交保送最後一程

西班牙男詐10億帶妻小藏匿台灣　移民署限期離境

搶博愛座！阿北坐2位不讓硬擠短髮女

更多熱門

相關新聞

即／新北休旅車失控！男騎士挨撞失去意識

即／新北休旅車失控！男騎士挨撞失去意識

新北市新莊區福樂街與自立街口，14日上午10時許，一部休旅車不明原因暴衝，先撞上騎機車的80歲男子，再波及停在路旁的多輛機車，造成騎士頭部瘀裂傷失去意識、身體多處擦挫傷，救護人員緊急將他送往部立台北醫院，目前仍在急救中，詳細原因待警方調查。

淡水輕軌旁車禍！休旅車搶快左轉撞對向賓士

淡水輕軌旁車禍！休旅車搶快左轉撞對向賓士

朝天宮媽祖神像遭詐賣1.6萬！「作客三天」回家了

朝天宮媽祖神像遭詐賣1.6萬！「作客三天」回家了

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

搶博愛座！阿北坐2位不讓硬擠短髮女

搶博愛座！阿北坐2位不讓硬擠短髮女

關鍵字：

柯文哲京華城容積率圖利貪污收賄影音

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面