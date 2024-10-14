「茶葉罐藏2萬美元」前交長郭瑤琪涉賄判8年　聲請再審遭駁回確定

▲前交通部長郭瑤琪（中）因收賄被判刑8年定讞，聲請再審再遭駁回確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

前交通部長郭瑤琪因犯貪污罪遭判刑8年定讞，並曾多次提出再審，但均遭駁回。她日前又聲請再審，理由為證人供述領出2萬美金現金予以行賄，但實際上根據銀行的紀錄，當時證人帳戶中並未有足夠的美金現金，供述有誤，請求重啟再審。最高法院審理後，不採信這些證據，再度駁回郭瑤琪的再審，全案確定。

郭瑤琪在2006年1月起擔任交通部長，當年8月間為了國道電子收費系統（ETC）案之善後問題，請辭交通部長。任內最重要的政績就是完成12.9公里的雪山隧道，讓隧道通車營運。她卸任後，檢調單位監聽南仁湖集團疑涉浮報捐贈逃漏稅案，監聽到負責人李清波為了「台北車站整建案」，而打電話給兒子李宗賢，稱放了2萬美元的2罐茶葉給郭瑤琪，作為「幫助郭前部長兒子出國留學費用」，檢方因此對郭瑤琪提起公訴。

一二審均判郭瑤琪無罪，但更一審改認定她犯下《貪污治罪條例》中的「不違背職務收賄罪」，判處有期徒刑8年、褫奪公權4年。上訴最高法院，最高法院2013年3月駁回上訴，郭瑤琪遭判刑8年定讞。郭瑤琪2014年1月入監，2016年1月就因為罹患癌症，保外就醫。

郭瑤琪的案件一直被認定為冤案，案件定讞後，監察院2017年4月間的調查報告，就認為應該要提出非常上訴。當時的檢察總長顏大和因此為她提出非常上訴，但遭駁回。台灣高等檢察署「有罪確定案件審查會」於2019年6月間再針對本案提出再審，但最高法院也於2020年8月間駁回確定。

郭瑤琪的律師團又於日前提出再審，認為根據確定判決中的證人供述，當時被認定行賄的證人OBU（Offshore Banking Unit）帳戶根本不可能提出任何美金現鈔；另外證人宣稱領錢的帳戶中，當時僅有匯款、轉帳到美國的紀錄，並未有提領現金的紀錄，顯然不可能因此以美金2萬元的現金行賄，請求重啟再審。但高等法院審理後，認為即便有這些證據，但仍無法動搖原本的有罪確定判決改判成無罪或減輕，因此不予採信，不准再審。律師團抗告，但最高法院也駁回律師抗告，全案確定。