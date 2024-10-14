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三山國王前放肆！2直播主鬼月扮長舌鬼嚇人 　衝流量下場曝

▲彰化2直播主在廣寧宮旁扮鬼嚇人。（資料圖／翻攝自爆料公社二社）

▲彰化2直播主在廣寧宮對面扮鬼嚇人。（資料圖／翻攝自爆料公社二社，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年農曆七月，遭民眾直擊有直播主穿著一身白衣、披頭散髮、臉上還裝著超長舌頭深更半夜跑到奉祀三山國王的廣寧宮斜對面直播「裝鬼嚇人」，遭警方依違反社會秩序維護法第63條第6項，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞函送法辦，近日彰化地院審結，將假冒鬼的張男、拍攝的曹男各處8000元罰鍰。

事發當時為8月17日凌晨，「裝鬼嚇人」影片被網友po上臉書社團「爆料公社二社」，不少網友開罵「很好玩嗎」、「真沒水準」，在「廣寧宮三山國王前放肆，真的好大膽」，果不其然，警方據報後立即趕到現場，但2人已經逃之夭夭。

▲彰化2直播主在廣寧宮旁扮鬼嚇人。（資料圖／翻攝自爆料公社二社）

警方調閱監視器將張男及曹男通知到案說明，2人坦承不諱，並強調一切都是為了應網路直播觀眾要求，由張男蒙面打扮成女鬼站在路口嚇人，由曹男掌鏡網路直播嚇人的過程，遭依社維法送辦。

法官認為，2人裝鬼嚇人直播，已構成社會秩序維護法第63條第1項第6款：「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者的規定，不論是以蒙面、偽裝來驚嚇他人，致令被驚嚇者心生害怕，造成內心恐慌，產生危害於個人身體、精神安寧之虞，因此對兩人裁處罰鍰8000元，以示懲儆。

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直播主彰化流量扮鬼嚇人三山國王廣寧宮

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