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爸爸一天兼兩份工供念書　暨大妹「Together 917 傳情活動」寫感恩卡

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣青年發展所為鼓勵年輕人以實際行動表達情感，在中秋節前夕分別於南開科技大學與國立暨南國際大學舉辦「Together 917 揪一起 傳情活動」，邀請大學生們寫下對父母、師長或親友的感謝話語，隨著禮物送到指定對象的手中，感受秋節團圓感恩的氛圍。

暨南大學活動場次今天登場，縣府新聞及行政處長蔡明志也出席，暨大副校長楊洲松、學務長蕭霖、秘書室公關暨校友服務中心主任詹益錦、育成中心主任陳美惠及縣府青年發展所所長楊紹宏等，以及許多暨大學生一起參與，親手寫下祝福話語。

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供）

參與活動的簡同學表示，她的卡片是寫給爸爸的，因為爸爸很辛苦、一天要兼兩份工作，希望他收到禮物後能感受到孩子的心意和祝福，中秋節當天也會回家跟爸媽團聚、祝爸爸中秋節快樂；楊洲松致詞時表示，很多大學生是離鄉背井就學讀書，對象徵團圓的中秋節感受特別深刻，很感謝縣府到暨大來辦理溫馨的傳情活動，讓學生及收到祝福禮物的親朋好友們感受過節的溫暖，也能讓學生去思考、感恩與回饋。

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供）

楊紹宏表示，縣府此次精心準備在地廠商的精釀啤酒小禮盒，讓同學在酒標空白處寫下傳情的祝福話語、貼在酒瓶上，隨著禮盒直接傳送到指定對象的手中，讓大家能輕鬆傳達心意，也能激發學生對團圓、感恩的想法，透過實際行動表達，更期望藉此讓大專青年認識縣府在青年職涯發展、就業、創業、志工招募與社會參與等相關協助資源。

蔡明志表示，這次活動特別安排讓學生們寫下一句對父母、師長或親友的感謝話語，不管是平時不敢說出口的，還是想加碼讓最重要的那個人感動，都是一個絕佳的機會，也希望讓更多年輕人能認識了解縣府青年發展所，如有任何需求，縣府就是青年的最大靠山。

▲南投縣政府於中秋節前夕於暨南大學校園辦理「Together 917 傳情活動」。（圖／南投縣政府提供）

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