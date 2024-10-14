準時上下班！她領45K「1原因」想離職　網搖頭：我就非常後悔

▲原PO覺得主管很廢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人想離職的原因不同，近日就有女網友發文透露，她的薪水45K，上下班也都很準時，但因為主管很廢，加上她覺得在職場中難以學到東西、沒有成就感，所以就動了離職的念頭。不過貼文曝光後，不少網友卻建議不要離職。

女網友在Dcard上，以「主管很廢好想辭職」為標題發文，提到她在這家公司已經做了6年，上下班都很準時，薪水則是45K。雖然這看起來沒什麼問題，但她一直覺得主管很廢，進入公司兩年後，不只不了解最基本的東西，還會一直裝懂、不想學習。

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原PO近日更觀察到，主管連電子郵件都不太會寫，不只很多錯字、不會用標點符號，連表達能力都有點問題。她實在不解主管是如何做到這個位置，並心想著自己或許很難在這個職場學到東西，在這樣的情況下，應該辭職嗎？

貼文曝光後，不少網友都認為不要離職，「這根本就是天堂吧！主管很廢=摸魚打混他也不能說什麼；月薪4.5萬X打一堆底層；上下班準時！天啊！佛心公司」、「離職之後可能會覺得其他間公司很累，錢也沒多多少，就會覺得原本這間公司還不錯了」、「不要因為沒有成就感就離職，我就非常後悔」、「主管廢不廢不關你的事，把戲演好比較重要，錢錢準時入袋，下班好好過生活」。

還有網友表示，「為什麼會覺得他很廢？他並不廢啊，他是沒有全面統領而已。你為什麼不是升上去的那個？不是在偷臭你，這只是個問題。因為你沒有具備or尚未掌握那個職位的能力，又或者你沒有他的關係網」、「6年薪水才4萬5蠻值得離職的啊」、「職場待久了你會發現多數主管不見得是能者居之，而是運氣好的、會講話的才能當主管，會做事的就只能當小職員」。