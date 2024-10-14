忍得好痛苦！他求問「住宿舍怎麼解決需求」　學長給建議：不用忍

▲住宿舍該如何解決需求？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

大多數人若想解決性需求，可能都需要一個「私密空間」，近日有網友發文透露，他跟室友都同系，所以基本上房間不會有沒人的時候，住在宿舍要怎麼解決需求呢？貼文曝光後，不少網友都留言分享自己的經驗。

男網友在Dcard上，以「住宿舍要怎麼打手槍」為標題發文拋問，大家住進學校宿舍後，都是怎麼解決需求的？以他自己來說，因為和室友同系、常一起進出，所以房間根本沒有沒人的時候；若進廁所、浴室，他又覺得沒感覺。原PO無奈，若有需求的話，總不可能都忍一個禮拜，回家才處理？住進宿舍後，他實在忍得很痛苦。

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貼文曝光後，不少網友留言分享，「不用忍啦，禮貌一點暗示室友迴避，或戴耳機然後弄小聲點，被發現就事後道歉一下，然後環境清乾淨一點，沒事的，大家互相，」、「棉被蓋起來就看不到了啊，我室友都在我照樣打」、「洗澡的時候順便」、「在廁所站或蹲著」。也有男網友則表示，「以前住宿舍真的是每個週末回家才能X，真佩服我自己」。

過去曾有男網友大方分享住宿舍解決需求的方式，當時全寢男生商量好，只要有需要，就把手槍造型的鑰匙圈掛在宿舍門上，告訴其他人現在不方便打擾，然後結束之後，要請室友喝飲料當補償。