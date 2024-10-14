母胎單身31年！他喊「181cm」沒屁用　全場笑了：別整天躺著求偶

▲原PO哀嘆，身高181公分交不到女友。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一般人都認為，男生身高高，在男女市場就有優勢。不過一名男網友卻認為才沒有，「覺得矮窮帥跟矮富醜都比高窮醜好。」貼文一出，引起討論。

原PO在Dcard以「長得高真的沒屁用」為題發文，表示自己今年31歲，母胎單身，外表不優，唯一的優點就是身高181公分。不過他認為，高真的沒屁用，臉不好看女生看都不看一眼，有人說高富帥3個裡面有一個就很容易，但是覺得矮窮帥跟矮富醜都比高窮醜好，又醜又窮的話身高根本沒優勢。

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原PO說，「我朋友有錢，身邊妹子不斷，還一次劈好幾個，他只比蛇丸瘦一點，後來跟其中一個結婚了，還是繼續包養其他的，另一個朋友165公分，但是長得蠻帥，有點像之前開車撞死人被判刑，還有人求情那個男的，不知道有沒有劈腿，但是每一個幾乎都無縫接軌，桃花滿滿。」

原PO嘆，「就剩我每次都被當工具人，跟矮窮醜沒什麼兩樣，覺得此生可能都交不到女友了。」他忍不住直呼，長得高真的沒屁用。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「別這樣說，工具人也是有分等級的」、「起碼不是矮醜窮啊」、「老話一句，高頂多是加分項，充實自己其他方面，增加人格魅力比較實在」、「不是有身高就能躺平欸，多找點事做，打扮一下自己，不要整天躺著求偶」。

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