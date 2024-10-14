科技業會打扮很吃香？她看不慣女新人「1動作」　網不挺：管太多

▲女網友不解新進女同事一直照鏡子的舉動。（示意圖／www.pakutaso.com）

圖文／CTWANT

近日有名從事科技業的女網友分享，表示經常在廁所看到新進女同事在照鏡子，坐電梯的短短2分鐘，也是一進電梯門就轉身開始照鏡子，讓她不禁好奇「難道一秒鐘沒維持自己的形象，就沒有工具人願意幫忙解case（案子）了嗎？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「科技業會打扮的女生很吃香?」為題發文，提到最近公司來了一個新妹妹，打扮偏復古風，經常在廁所看到她在照鏡子，有次自己肚子痛在廁所待了一陣子，出來竟發現對方還在照。

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不僅如此，坐電梯的短短2分鐘，對方也是一進門就轉身開始照鏡子，還往前往後走，似乎把電梯後面的鏡子當全身鏡用，她相當好奇「我就好奇難道一秒鐘沒維持自己的形象，就沒有工具人願意幫忙解案子了嗎？請問各位年薪三百萬們，打扮得漂亮一點，你們就願意幫了嗎？」

此文一出，便掀起熱議，網友紛紛傻眼表示「為啥女人愛為難女人啊，維持外表狀態讓自己看了更有自信狀態更好，不可以嗎？」「妳嫉妒也可以自己打扮，心可以美一點」、「妳管很多欸，根本就是嫉妒吧」、「幹嘛這樣…人家照鏡子愛漂亮是礙到妳了嗎？好不友善，科技業女生已經很少了，還不會互相照顧」。

也有不少男網友大吐實話「漂亮的女生在科技業本來就很吃香，一堆人搶著幫忙」、「科技業漂亮女生本來就是法師 幫全體工程師上 Buff 一個抵三個」。

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