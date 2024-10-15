不要只吃炒飯小籠包！鼎泰豐前員工曝「4道神級料理」及點餐祕訣

▲鼎泰豐深受許多饕愛喜愛，前員工提供4道較少人點的佳餚。（翻攝鼎泰豐官網）

圖文／鏡週刊

鼎泰豐不只是小籠包的代名詞，許多饕客早已挖掘出更豐富的菜單。就有一名網友好奇除了經典的炒飯和小籠包，其他網友還知道哪些隱藏版美食？貼文吸引內行網友回應，分享自己的私房菜單。

一名網友在Threads發文表示，最近很想嘗試鼎泰豐更多不同的餐點，詢問其他網友鼎泰豐除了招牌小籠包，還有哪些隱藏版美食是必點的？他想趁這次去好好品嚐一下，但又怕踩雷，因此想先尋求大家推薦名單。

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貼文一出，各個網友紛紛分享私房必點菜色，「青菜不要再點高麗菜了，莧菜腐竹吃過一次就會愛上」、「黃金流沙包是我吃過最好吃沒有之一」、「我只能說，雪菜肉絲拌麵真的好吃到不行」、「巧克力小籠包真的好吃到不行」。

根據《NOWnews》報導，有前店員分享4道特色菜色必點，分別是莧菜腐竹、雪菜肉絲拌麵、黃金流沙包、芋泥小籠包。除此之外，他也透露點餐小祕訣，鼎泰豐的包子、小籠包類可以依照需求自由搭配數量，例如點黃金流沙包時可以選擇2顆或3顆，甚至更多，完全滿足不同人數的用餐需求。

除了餐點美味，鼎泰豐的服務更是貼心，愛吃薑絲的朋友，不妨直接跟店員要「碗薑」。此外，熱愛品茗的顧客，也能直接向店員索取茶壺，隨時隨地享受熱茶的溫潤。



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