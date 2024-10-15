看見黑影就開槍！花蓮23歲獵人遭誤認成山豬　中彈倒地送醫不治

記者王兆麟、蕭可正、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉石平部落一名23歲馬姓男子，昨（14日）晚間獨自帶著獵槍到田間打獵，怎料過程中疑似被其他獵人誤擊，當場中彈倒地，送醫搶救後仍因傷重不治。警方到場後將涉嫌開槍的62歲蘇姓、陳姓獵人帶回詢問，全案將依殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

▲花蓮1名馬姓男子到田間打獵，疑似被其他獵人誤認為山豬開槍射擊，送醫不治 。（圖／記者王兆麟翻攝）



警消14日晚間10時31分許獲報，指卓溪鄉花75線15公里處附近岔路發生一起獵槍誤擊事故，到場後發現馬男倒臥田埂，腳邊還有一把獵槍，但人已失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

警方到場後，在另一側田埂發現2把獵槍，分別為蘇姓、陳姓獵人所有，蘇男及陳男表示，近期稻穀結穗，山豬時常在夜間下山覓食破壞農作物，2人因而結伴帶獵槍前往狩獵，過程中因天色昏暗、視線不佳，突然看見田間有黑影閃過，2人以為是山豬就開槍射擊，上前查看才發現打中馬男，導致他當場倒地失去生命跡象，2人嚇得立刻報警求救，並對馬男實施心肺復甦術（CPR），並引導救護人員到場。

▲警方查扣3把獵槍、喜得釘及鋼珠等證物。（圖／記者王兆麟翻攝）



警方將蘇、陳2人帶回訊問，並查扣獵槍3把、喜得釘及鋼珠等證物，經查3把獵槍均有依照規定辦理登記，全案將依刑法殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移請花蓮地方檢察署偵辦。

▲馬男疑似遭誤擊中彈身亡。（圖／記者王兆麟翻攝）



警方再次提醒民眾，在進行任何狩獵活動時，務必提高警覺，確認目標後再進行射擊，以避免類似的悲劇發生。