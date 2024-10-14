新竹虐童教練遭砸店！2男「私刑正義」落網喊：想為小姐弟出氣

記者楊永盛、閔文昱／新竹報導

新竹竹北某健身工作室葉姓負責人、葉姓、鍾姓教練，涉嫌凌虐一對6歲及3歲的小姊弟，其中3歲弟弟因睪丸發黑、血流不止送醫全案才曝光，目前3人均遭收押。然而，3男虐童惡行曝光後，有民眾到葉姓教練所投資的飲料店「私刑正義」砸店破壞，為此警方也在14日逮捕2名20多歲林姓男子，全案依法送辦。

回顧案情，葉姓教練被指控於9月至10月間不當虐待同事託顧的小姊弟，其中3歲的弟弟甚至睪丸發黑、血流不止被緊急送醫。案件在7日被揭露後，瞬間社會各界撻伐，其中葉姓教練被起底擁有4間健身中心，並在竹北遠百商圈開設一間以愛犬命名的飲料店，然而該店竟也成為虐打小姊弟的場所。

▲竹北虐童案的葉男投資的飲料店日前遭砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

為此，有民眾就在12日深夜10時許，持棍棒到該飲料店猛砸櫥窗，將店內的落地窗打得粉碎，玻璃碎片散落在周圍人行道上，全部過程僅約2分鐘，犯案後隨即逃逸，警方接獲報案後也立刻展開偵辦。

竹北警方後續透過大數據科學追查，14日逮捕2名涉案的林姓男子，2人對犯行坦承不諱，強調是想為受害小姐弟出氣。警方還查出作案車輛懸掛假車牌，全案依涉偽造特種文書、毀損罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

▼2嫌落網。（圖／記者楊永盛翻攝）